Povećanje penzija najmanje će osjetiti penzioneri sa najnižim penzijama

Novi Zakon o PIO koji je stupio na snagu 1. marta predvidio je jednokratno povećanje penzija od deset posto za one koji su se penzionisali do 31.jula 1998. godine i pet posto za one koji su se penzionisali od te godine do kraja 2007. godine. Kao tvrde iz Zavoda za penzijsko – invalidsko osiguranje riječ je o oko 100 000 penzionera koji će ostvariti pravo na povećane martovskih penzije koje će biti isplaćene u aprilu.

„Cilj ove odredbe u Zakonu o MIO jeste da se ispravi nepravda koja je učinjena tadašnjim zakonskim rješenjima prema ljudima koji su imali značajan broj godina radnog staža, a ostvarili su relativno male mirovine, nepravedno male mirovine u tom razdoblju“, izjavio je Tomislav Kvesić, glasnogovornik FZPIO/MIO.

No i unutar navedenih skupina penzionera postoje izuzeci kada je riječ o povećanju. Pa tako, objašnjava Kvesić, povećanje neće osjetiti oni koji su ostvarili pravo na minimalne penzije.

„Na njihovom rješenju stoji primjerice iznos od 120 maraka, ali im se taj iznos onda prema odredbama Zakona uvećava na osnovicu od 179 što je osnovica za minimalnu mirovinu . Pomnožena ona sa isplatnim koeficijentom daje iznos od 326. U ovom slučaju dakle njih obuhvaća ovo povećanje, njima će se samo povećati taj zakonski iznos od pet ili 10%. Povećet će se na nekakvih 135-140, što znači da u stvarnosti oni neće osjetiti to povećanje nego će im ostati iznos od 326“, objašnjava Kvesić.

Novi bodovni sistem za izračun visine penzija zasniva se na godinama radnog staža osiguranika i uplaćenim doprinosima. Izračun se također vrši na temelju prosječne plaće u Federaciji BiH. Pa tako se osiguraniku koji je imao plaću u visini prosječne u FBiH, a navršio je 40 godina staža i ima uplaćene doprinose, za svaku godinu računa po jedan lični bod.

„Dakle ako je plaća ista kao prosječna dobijete jedan bod, ako je duplo veća dobijete dva boda, ako je duplo manja pola boda i ti omjeri unutar toga. Dakle, ako bi osoba imala 40 bodova pomnoženo sa 14 dobila bi mirovinu od 560 maraka“, kazao je Kvesić.

Kada je u pitanju način podnošenja zahtjeva za penzionisanje Kvesić ističe da nije došlo do promijena, ali su promijenjeni uslovi penzionisanja. Po novom Zakonu, uslov za odlazak u starosnu penziju je 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja odnosno, 20 godina penzijskog staža. Uslov za odlazak u prijevremenu penziju u 2018. godini za muškarca su 35,5 staža osiguranja i 60,5 godina života dok je za žene uslov 30,5 godina staža osiguranja i 55,5 godina života. Ova granica će se pomjerati svake godine za pola godine staža i pola godine života dok se ne dosegne granica od 40 godina staža osiguranja.