Povratnici u RS u strahu: ”Svaki dan nas privode da dajemo izjave”

Samo u zadnjih mjesec dana Koordinaciji boraca TK se javilo više od 100 povratnika sa istim problemom: od MUP-a RS, tačnije od Odjeljenja za borbu protiv terorizma, ekstremizma i istrage ratnih zločina, dobijaju pozive na saslušanja. Jedan od povratnika nam kaže da svakodnevno pet do šest ljude bude pozvano, a zatim i ispitano. Koordinacija boraca došla je i do spiska ljudi koje MUP RS planira ispitati i koji se, kako stoji na spisku, terete za ratne zločine.

”Preko 3,500 hiljade ljudi je na spisku…. koje oni trebaju navodno da saslušaju i navodno da sprovedu i pokrenu postupak… osumnjičeni su za neka zlodjela,” kazao je Fahrudin Hasanović.

Cilj je, smatraju iz Koordinacije boraca TK, izjednačiti ratne strane i relativizirati najstrašnije zločine.

”Upravo imamo problem u tim mjestima u povratničkim selima gdje je najveći zločin činjen privode se ljudi. To je u mjestima gdje su se ljudi relaksirali i vratili da žive. I sad kako to rastjerati – daj da zastrašimo, zaplašimo ne bi li se prebacili s porodicma od Australije do Tuzle i FBiH. Sada su akcenat stavili na Zvornik koji ima najviše logora i grobnica koji su Srbi na teritoriji ovoj napravili. Sada se privode ljudi iz tih sijela. Moramo im kazati da je ovo BiH i da to ne mogu činiti sa čisto poštenim ljudima” – dodaje Hasanović.

No, to se i dalje dešava… povratnici se sa tegobom na licu vraćaju u svoja rodna mjesta. Osjećaju veliku nesigurnost i nezaštićenost, dok ne mogu ni naslutiti krajnji epilog ovakve istrage.

”Do te mjere ide MUP RS da od ove 3,500 ljudi koje imamo na spisku jedan dio uopšte nije bio u ratu, do te mjere se ide, kako kaže naš predsjednik, da se zastraši naš narod koji se vratio u tako malom broju nad kojim je urađen genocid” – rekao je Sabit Ahmetović.

Iz Koordinacije boraca TK poručuju povratnicima da budu svjesni procesa i opasnosti koja može iza ovakvog ispitivanja masovnog broja ljudi stajati. Njihove izjave mogu biti korištene pri suđenjima pripadnicima Armije RBiH. Također, iz Koordinacije pozivaju sve relevantne političke snage, institucije, da preispitaju ovakav odnos prema povratnicima. Etničko čišćenje bilo je ratni cilj Vojske i MUP-a RS-a, kažu iz Koordinacije, a ono se nastavlja u mirnodopskim vremenima na drugačiji način.