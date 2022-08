Požar u Neumu lokaliziran, nije potrebna pomoć iz zraka

Požar u Neumu u potpunosti je lokaliziran, a trenutno se radi na sanaciji terena – kazao je Feni Marko Tapalović iz Općinske službe za civilnu zaštitu Neum.

– Vatrogasci pokušavaju sanirati sporadične pojave otvorenog plamena. Nadamo se da ćemo riješiti i to do kraja dana – dodao je on.

Ističe kako još uvijek postoji mogućnost od aktiviranja požara jer je požarna linija preduga.

– Nemoguće je natopiti sve rubne dijelove požara. Jutros je na nekoliko mjesta djelovao helikopter Oružanih snaga BiH i on je upućen nazad u Sarajevo. Taj angažman za sad više nije potreban – smatra Tapalović.

RTV Slon/Fena