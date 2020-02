Poznati parovi drugog kruga odbojkaškog prvenstva BiH

U prostorijama Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine danas je obavljeno žrijebanje drugog kruga takmičenja u Premijer ligi BiH za odbojkašice i za odbojkaše.

U ženskoj konkurenciji u Mini ligu za prvaka plasirale su se ekipe Gacka, Goražda i Slobode, kojima su se pridružile ekipe Bimal Jedinstva i Banjaluke Volej.

U prvom kolu sastat će se Banjaluka Volej – Sloboda i Gacko – Goražde. Slobodna je ekipa Bimal Jedinstva.

U Mini ligu za plasman od šestog do desetog mjesta plasirali su se Novi Grad, Smeč, Mostar, Kula Gradačac i HE na Drini. Ligu nakon 18 kola napuštaju Inova i Maglić. U prvom kolu sastaju se: Smeč – HE na Drini i Mostar – Kula Gradačac. Slobodna je ekipa Novi Grad.

U muškoj konkurenciji u Mini ligu za prvaka plasirali su se Jedinstvo, Kakanj 78, Domaljevac i Bosna (S), kojima se pridružuje Mladost.

U prvom kolu igrat će: Jedinstvo – Bosna i Kakanj 78 – Domaljevac. Slobodna je ekipa Mladost.

U Mini ligi za plasman od šestog do 10. mjesta igrat će Modriča, Borac, Radnik, Tempo i Maglić. U prvom kolu igraju Borac – Maglić i Radnik – Tempo. Sloodna je ekipa Modriče.

(RTV Slon/Fena)