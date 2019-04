Tuzlascope: U petak i subotu na rasporedu dva popularna filma

Pozorište mladih Tuzle u narednim danima održat će projekcije dva filma u okviru projekta “Tuzlascop”.

U petak od 20.00 sati na rasporedu je film “Od gnijezda do zvijezda”. U fokusu dešavanja su dječak Mak i djevojčica Sara koji iz neobjašnjenih razloga postaju žrtve različitih vrsta nasilja. Svoj bijeg iz realnosti nalaze u maštanju, u snovima o letjelici koja će ih odvesti do zvijezda i pokazati im put do spasa. Da li su snovi dovoljno jaki u sudaru sa realnošću?

U subotu od 19.30 sati na rasporedu je film “Pijanist”.



Briljantan pijanista Vladislav Spilman (Adrijen Brodi) , poljski Jevrejin, svjedok je stavljanja ograničenja od nacista na Jevreje u Varšavi, glavnom gradu Poljske. Njegova porodica je na redu da je prebace u nacističke radne logore, ali on uspijeva da pobjegne i izmiče Nacistima te nastavlja da živi u ruševinama Varšave.

Osim Zlatne palme na Filmskom festivalu u Kanu, film je osvojio Oskare za najboljeg reditelja, najboljeg glumca i najbolji adaptovani scenarij. Nagrađen je i sa sedam francuskih nagrada Cesar, uključujući najbolji film, najboljeg reditelja i najboljeg glumca za Brodija (koji je tako postao jedini američki glumac kojem je to uspjelo).