Praksa tokom studiranja – stepenica koja vodi do zaposlenja?

Na Rudarsko-geološko građevinskom fakultetu u Tuzli danas je organizovana javna tribina s poslodavcima kod kojih je moguće obaviti praksu tokom školovanja.

Studentima i svim prisutnim, tokom tribine dati su odgovori o tome koliko je važna praksa tokom studiranja, prije dobijanja diplome. Jedan od predavača bio je i Senad Salkić, predstavnik Elektroprivrede BiH, društveno-odgovorne kompanije, koja je podršku studentima dokazala nebrojeno puta. Ona se ogleda kroz stipendiranje najboljih u oblasti mašinstva, elektrotehnike, rudarstva, ekonomije i ostalih oblasti, a koji kasnije uglavnom i dobiju zaposlenje u toj kompaniji. Kaže da je ova tribina dodatno otvaranje vrata Elektroprivrede BiH studentima kako bi dobili određena usmjerenja šta i kako dalje.

”Živimo u jednom specifičnom vremenu u kome je potreba za kadrovima sve manja jer tehnologije preuzimaju jedan dio aktivnosti, ali se trudimo da oni najbolji, najizrasliji, najkompetentniji dobiju šansu i da Elektroprivreda na krilima tih mladih snaga ide dalje”, navodi Senad Salkić, izvršni direktor za razvoj Elektroprivrede BiH.

Povezivanje tržišta rada i sistema visokog obrazovanja, glavni je cilj ovakvih tribina, navedeno je ovdje. Iskustva od ranije govore da su studenti i poslodavci zainteresovani za promjene i podršku jedni drugima. Potrebno je više angažovanosti studenata tokom studiranja, navode iz Omladinskog komunikacionog centra Banjaluka koji provodi projekat odnosno ove javne tribine.

”Promjena kreće od studenta samog. Ono što smo se mi najviše neugodno iznenadili dok smo bili u ovom procesu je da nema pritiska od strane studenata. Zato mi ove tribine radimo već drugi krug, a radit ćemo i treći i četvrti u svim gradovima, jer želimo što veću podršku studenata i što veću svijest među njima, da su oni pokretači promjene, jer bez njihove inicijative nema promjene”, kaže Ante Jurić Marjanović, program menadžer Omladinskog komunikacionog centra Banjaluka.

Saradnja kompanija odnosno privrede i fakulteta mnogo znači, posebno onih koje ostavljaju mogućnost da studenti kod njih stiču praksu. Potrebno je raditi na unaprjeđenju nastavnih planova i programa, a praktična nastava je nužnost tokom studija, složni su u akademskoj zajednici, kako bi, nakon diplome, ti ljudi bili konkuretni na tržištu.

”Postoji želja i motiv vezano za to. Da to bude kao neko obavezno štivo. To je ta povezivost sa privredom. Ponekad dođete u situaciju da studenti usljed nemogućnosti, ne mogu da odu, nemaju prevoz itd. To bi trebalo da postane sastavni dio studijskog programa”, ističe Kemal Gutić, dekan Rudarsko-geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Praktično iskustvo samo je jedna stepenica odnosno korak koji vodi do zaposlenja mladih ljudi. Stoga je potrebna njihova veća angažovanost i samoinicijativa. Tako im se otvara ogućnost i daje konkurentska šansa za budući rad, poručeno je sa ove tribine.