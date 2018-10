Prate li predrasude žene u politici?

Prema važećem izbornom zakonu, svaka politička partija mora na izborne liste staviti najmanje tri žene i to među prvih deset kandidata. Zastupljenost žena u političkom životu trebala bi biti 40 posto, no u dosadašnjim mandatima na svim nivoima vlasti taj procenat nije postignut. Na Opštim izborima 2014. godine izabrano je ukupno 19,90% žena na svim nivoima vlasti. Da bi se opšta slika promijenila potrebna je veća angažiranost žena, a da je to moguće postići dokazala je Azra Gazibegović, mlada vijećnica Gradskog vijeća Tuzla koja je odmah po punoljetstvu uplovila u političke vode, a nekoliko godina kasnije, kao jedna od najmlađih vijećnica, izabrana je za predsjednicu Kluba stranke čije interese zastupa u Gradskom vijeću Tuzla. To što je žena i što predstavlja populaciju mladih odlučila je, kaže iskoristiti u svoju korist i isplatilo se.

„Ja sam se tokom svog angažmana trudila da opravdam ono zbog čega su me građani i građanske izabrali. Ja nisam osjetila diskriminaciju, jer nisam dozvolila da budem diskriminirana. Borila sam se za svoje stavove i stavove političke opcije iz koje dolazim” – kazala je Azra Gazibegović, vijećnica u Gradskom vijeću Tuzla.

Poput Azre, mnoge mlade žene iz TK odlučile su uzeti stvar u svoje ruke, te su se našle na listama kandidata za Opće izbore u BiH. To će, nadaju se one, promijeniti opću sliku da se politikom mogu i trebaju baviti isključivo muškarci.

„Hrabra sposobna i žena sigurna u sebe se može baviti politikom. Takve žene i treba da se bave politikom, zato što mi toliko tema imamo, krenuvši od obrazovanja do razvoja poduzetništva, zdarvstva, školstva gdje žena itekako ima svoju jaku ulogu i može djelovati“ – istakla je Sadika Prohić, kandidatkinja za Skupštinu TK.

Prestati biti njemi posmatrač odlučila je i Emina Muhamedbegović, kandidatkinja za Federalni parlament koju je za kandidaturu motivisao odlazak mladih ljudi koji bi, smatra ona mogli promijeniti situaciju u zemlji nabolje, kada bi bili svjesni svojih mogućnosti. „Kao mlada osoba mogu se boriti za njih, a i pokazati da i oni mogu isto tako kao ja ući u politiku i da se bore za ovu našu državu. Žena je stub kuće, ako žena moe voditi svoju kuću, svoj dom, može i državu, zašto ne?“ – kazala je Emina.

Da uloga žene u politici nije nimalo jednostavna, posebno kada se počne baviti stvarnim političkim temama i ostvarivati svoje iskrene političke ciljeve svjesna je još jedna kandidatkinja za Skupštinu TK.

Mlada docentica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u tuzli Edisa Trumić smatra da je jedan od razloga nedovoljne angažiraosti žena u politici i njihova nezaintersovanost da iskoriste pruženu priliku i postanu politički aktivne. „Problem nastaje kod samih žena da odluče da se kandiduju da nešto promjene, a i kasnije kod učešća u vlasti i posebno na mjestima gdje se donose odluke. Ohrabrila bih sve mlade, posebno žene da probaju da daju svoj doprinos i da se uključe više u promjenu situacije. Žene su kao što znamo najveće biračko tijelo u BiH, a nisu dovoljno zastupljene u istom procentu u vlasti“ – istakla je Edisa.

Objavljeni podaci pokazuju da 16 % svih nositelja listi čine žene, a da li će se one na ovogodišnjim izborima izboriti za veću ulogu u političkom životu zavisit će prvenstveno od glasača ali i vrha političkih partija koje ih kandiduju.