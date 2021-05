Pratite li ”Tuzla Calling”? Serijal TV Slon o ljudima i duhu Tuzle!

Zaviriti u svaki kutak grada, otkriti anegdote i pikanterije iz života Tuzle, razgovarati sa zanimljivim sagovornicima, odnosno predstaviti ljude i duh Tuzle – cilj je podcasta Tuzla calling kojeg u svakom trenu možete pogledati na youtube kanalu TV Slon.

”Ono što je sigurno jeste da u ovom serijalu za koji je predviđeno da donese 60 epizoda. Imat ćemo različite domaćine, sagovornike, obići ćemo različite lokacije, donijeti brojne priče. Stižu nam već pozitivne reakcije. Ako je suditi po prvim na dobrom smo tragu. Imamo već reakcije iz daleke Engleske, tu su prijatelji iz Slovenije koji su nekada imali kontakt sa Tuzlom i Tuzla im ostala u lijepom sjećanju,” objašnjava Albina Vicković, projekt menadžerica.

Svake sedmice gledatelji se mogu opustiti, ali i saznati nešto novo u podcastu Tuzla calling. Kroz sve epizode govorit će se o Tuzli koju pamtimo, o tome gdje se nekada izlazilo, kako se živjelo, kako se družilo, te koje se legende vežu za Tuzlu. Tuzla calling prošla vremena oživljava za sve Tuzlake i Tuzlanke, nostalgičare, ma gdje god da su i gdje god da danas žive.

”Ako izuzmemo građevine grad čine ljudi. Tuzlaci su specifični. Tuzlanke i Tuzlaci su takvi… valjda nam je taj kozmopolitski duh ukorijenjen kao i sol koja nam je odredila životni put i sam naziv grada, koji se mijenjao kako su se civilizacije mijenjale, ali je uvijek nosio so. Ako znamo da je so neizostavna za normalne fiziološke procese organizma. Mi dođemo ko žila kucavica… To nas čini ponosnim i da se prepoznajemo. To ne znači da u svoj grad ne prihvatamo sve oni koji dođu, prihvatamo! Bitno je da su otvorenog srca i dobri ljudi” – dodaje Albina Vicković, projekt menadžerica.

Ovom podcastu posebno se raduju Tuzlanke i Tuzlaci širom svijeta, a posebno je važno da će ovaj projekat, upravo zato što je u formi podcasta biti dostupan svima, bilo kada i bilo gdje. Dovoljno je imati internet konekciju ili wi-fi ili mobilnu internet mrežu i sadržaje epizoda možete pratiti kad god vi to želite, sa vaših mobilnih uređaja, tableta, laptopa, bez ograničenja, sasvim besplatno.