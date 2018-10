Pravilnom ishranom djece do zdravih odraslih osoba

U povodu Svjetskog dana hrane koji se obilježava 16. oktobra, Zavod za javno zdravstvo TK u Osnovnoj školi Mejdan organizirao je predavanje o temi: „Pravilna ishrana“, kojim se željelo ukazati djeci koliko je bitna zdrava prehrana, te kako ona utječe na njihovo zdravlje.

Treba krenuti zdravo

Temelji zdrave prehrane postavljaju se još u najranijoj dobi kada se djeca prvi put susreću sa krutom hranom. Prerano uvedena namirnica ili namirnica iz reda nezdravih, već tada ostavlja negativne posljedice na dijete, a poslije i odraslu osobu, koje se ogledaju u alergijama na određenu vrstu hrane, problemima sa probavom i slično. Pretjerani unos hrane, naročito one bogate šećerima i mastima može dovesti do pretilosti, koja opet sama po sebi predstavlja pogodno tlo za razvoj mnogih bolesti, prvensteno dijabetesa. Da bi se sve to spriječilo djecu je potrebno zdravo hraniti te učiti o tome kako da se zdravo hrane, a upravo to jedan je od ciljeva Zavoda za javno zdravstvo TK.

„Danas ćemo pričati šta je to ustvari zdrava ishrana, da je to raznovrsna ishrana koija je bogata voćem i povrćem, sa što manje masne, slatke hrane, tzv. brze hrane i da je ona jako važna za rast i razvoj organizma i sprečavanje nekih oboljenjakoja mogu nastati u odrasloj dobi“, izjavila je Nadina Nuhbegović, doktor medicine u Zavodu za javno zdravstvo TK.

Teorija jedno, praksa drugo

Šta je zdravo,a šte ne, učenici vrlo dobro znaju u teoriji, ali u praksi to jednostavno ne primjenjuju. Iman Jaganjac, učenica V razreda kaže da se trudi ponijeti za užinu neku voćku, ali priznaje da puno češće jede nezdrave namirnice.

„Većinom jedem sendviče neke za užinu kao i svi moji drugari, tj. nezdravo i nemam običaj da se zdravo hranim“, kazala je Iman Jaganjac, učenica IV razreda O.Š. Mejdan.

Za užinu čips i kola

Uprkos brojnim predavanjima i edukaciji, činjenica je da se većina djece ipak nezdravo hrani, barem u školi. Budući da većina škola nema školsku kantinu, djeca novac koji dobiju od roditelja najčešće troše na čips, gazirana pića ili slatkiše. Tome svakodnevno svjedoči i profesorca Bosanskog jezika Elvira Sadiković.

„Djeca osim sendviča za doručak kupuju čipseve, kole, a iako mi pokušavamo da im kažemo da to nije baš zdravo, neki shvate da je to tako, međutim većina ih smatra da je to pomodarstvo da kupuju nezdravu hranu“, priča Elvira Sadiković, profesorica Bosanskog jezika.

Iz Zavoda za javno zdravstvo TK djeci su poručili da je doručak najvažniji dnevni obrok, a onaj najbolji mogu ponijeti od kuće. Voće, voćni jogurt, sendvič sa sirom ili pecivo, dobar su izbor za užinu i primjer zdrave hrane. Najbolje piće je, zna se voda.