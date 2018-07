Pred početak radova: „TE Banovići će zadovoljiti najviše standarde Evropske unije!“

Radovi na izgradnji dugoočekivane Termoelektrane „Banovići“ uskoro bi tek trebali početi. Da su prvobitno postavljeni rokovi davno već probijeni, svjesni su i u upravi banovićkog Rudnika mrkog uglja iz kojeg su poručili da će najozbiljnija faza pred početak gradnje uskoro u potpunosti biti realizovana. Pregovori se još uvijek vode, a u susret početku izgradnje javnosti je poručeno kako „Tuzlanski kanton dobija najsavremeniju termoelektranu u ovom dijelu kontinenta“.

Iako su u junu prošle godine, radovi na izgradnji Termoelektrane Banovići najavljeni za maj 2018. – to se nije desilo. Razlozi su opravdani, navode iz Rudnika mrkog uglja „Banovići“ zato što se nije željelo požurivati ni sa jednim faktorom nesmetanog početka izvođenja radova. Kako ističe prvi čovjek ove kompanije Munever Čergić, najvažnije je da se od projekta nije odustalo i da će Tuzlanski kanton i brže nego što javnost misli, u svojim granicama dobiti i drugu termoelektranu.

“To je ono što interesuje i dioničare, i uposlenike, i javnost – projekat nije stao, nije zaustavljen! Dobili smo od Vlade FBiH pismo podrške upućeno konzorciju domaćih banaka. Istovremeno razgovaramo sa Razvojnom bankom Mađarske. Polovinom mjeseca imamo i drugi sastanak u Budimpešti zajedno sa kineskim partnerima. Nadam se da će se postignuti dogovor. Traže se i neki drugi modeli. Nadam se da ćemo do kraja rada ove vlade potpisati, ako ne, nadam se da ćemo do nove godine ili najkasnije do januara imati to privedeno kraju.” – kazao je Munever Čergić, generalni direktor RMU Banovići.

Čergić smatra kako nema razloga da dogovor ne bude postignut budući da su sve birokratske prepreke otklonjene, a neophodna dokumentacija obezbijeđena. U cijeli projekat izgradnje Termoelektrane Banovići do sada su uložena i višemilionska sredstva, dok su kineski partneri skoro do kraja realizovali sve ranije dogovoreno.

“Kineska strana, kineski partner je uradio izvedbeni projekat. Utrošili su do sada blizu 20 miliona eura. Mi smo također potrošili 7-8 miliona KM. Od projekta se ne odustaje i nadam se da će u proljeće krenuti građevinski radovi. Čim se završi finansiranje, dva mjeseca poslije mi ćemo biti spremni da krenu građevinski radovi.” – dodao je Čergić.

Ukoliko sve bude okončano po ovom planu, i Kinezi ali i uprava Rudnika mrkog uglja „Banovići“, već u proljeće 2019. godine nadaju se početku izgradnje planirane termoelektrane. Rok za njeno puštanje u pogon je 40 mjeseci poslije kojih bi se moglo očekivati da najdalje do 2023. godine općina Banovići, Tuzlanski kanton ali i Bosna i Hercegovina dobiju elektranu za proizvodnju toplotne energije po najvišim i najzahtjevnijim standardima Evropske unije.