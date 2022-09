Predizborni skup PDA – Husić: Direktor RMU Banovići najavio stečaj rudnika nakon izbora, PDA to neće dozvoliti

Na sinoćnjem predizbornom skupu u MZ Stražbenica kojem je prisustvovao veliki broj članova, simpatizera i aktivista Pokreta demokratske akcije, predstavljeni su kandidati za sve nivoe vlasti na Općim izborima 2022. godine ispred OO PDA Banovići.

Midhat Husić, kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona na večerašnjem predizbornom skupu poručio je:

”U utorak na proizvodnom sastanku rudnika, direktor RMU Banovići pred svim rukovodiocima najavio je stečaj, te kazao da su stečeni svi uslovi i poručio da po zakonu mora proglasiti stečaj. Međutim odlučio je to uraditi nakon izbora. Ovo je strašna informacija. Svi oni koji podržavaju njihovu politiku nositi će dio odgovornosti. Dragi Banovićani mi to moramo spriječiti, Pokret demokratske akcije to neće dozvoliti”.

Predsjednica Pokreta demokratske akcije i kandidatkinja za Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Elzina Pirić istaknula je:

”Pokret demokratske akcije u potpunosti podržava izbornu reformu u Bosni i Hercegovini, koja će pratiti izmjene Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa obavezujućim presudama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Podržavamo Visokog predstavnika u nametanju tehničkih izmjena Izbornog zakona, ali ne i u suštinskim izmjenama o kojima se govori ovih dana. Smatramo da se izmjene Izbornog zakona moraju rješavati posle izbora, a nikako u toku predizborne kampanje. Izmjene Izbornog zakona moraju se rješavati isključivo institucijama Bosne i Hercegovine uz medijaciju međunarodne zajednice. PDA ne podržava i nikada neće podržati niti jedan proces koji vodi ka nestabilnosti i ugroženosti države Bosne i Hercegovine niti ugroženosti i majorizaciji bili kojeg pojedinca u bh. društvu”.

Kandidatkinja Belma Brigić Softić, na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona u Stražbenici poručila je:

”Primjer neravnopravnog odnosa i neravnomjernog razvoja jeste neravnomjerna infrastrukturna razvijenost Federacije BiH, usmjerena prema građanima Tuzlanskog i drugih kantona, što se ogleda u trenutnom stanju i potrebama putne infrastrukture, koja je izgrađena ili koja bi trebala biti u planu izgradnje. Nedopustivo je da pored vrtoglavih iznosa koje čine sredstava od akciza na gorivo i putarine za ceste, uloženog novca iz Budžeta Federacije BiH, kao i kredita raznih razvojnih banaka (gdje se svi zadužujemo), najmnogoljudniji kanton nema ni metar brze ceste i autoputa. Moramo riješiti putnu deblokadu u TK, pitanje Y kraka koridora Vc, pitanje putnih pravaca Tuzla-Doboj, Tuzla- Sarajevo, Tuzla-Brčko”.

Prisutnima se obratio Mirsad Bećić, kandidat za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine:

”Politika ravnomjernog razvoja za PDA predstavlja posebnu i temeljnu privrednu politiku, koju Bosna i Hercegovina, nije nikad sistemski napravila. Politika jednakog tretmana i ravnomjernog razvoja, za koju se snažno zalažemo, omogućit će pravedniju i pošteniju raspodjelu javnih prihoda u Bosni i Hercegovini, a posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine, stvaranje privredne infrastrukture potrebne za profitabilnu proizvodnju i socijalne infrastrukture za dostojanstven život stanovništva u svim dijelovima Bosne i Hercegovine”.

Nakon što su predstavljeni, kandidati su poručili mještanima Stražbenice da je vrijeme za promjene koje godinama čekaju u Bosni i Hercegovini, te da svojim glasom podrže Dr. Denisa Bećirevića zajedničkog kandidata ujedinjene opozicije za bošnjačkog člana predsjedništva.

Predizborna kampanja Pokreta demokratske akcije uz podršku svojih članova i simpatizera nastavit će se i večeras 9. septembra u mjesnoj zajednici Aljkovići sa početkom od 18:00 sati.