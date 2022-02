Predložen nastavak rada dva bloka u termoelektranama Tuzla i Kakanj

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o analizi efekta primjene njene Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, te zahtjevom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u Podružnici Termoelektrana Tuzla i Bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj.

Ovu informaciju, zajedno s predloženim zaključcima, Vlada će dostaviti Parlamentu FBiH.

Kako je obrazloženo, Odlukom Vlade o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tri mjeseca od njenog stupanja na snagu napravi analizu efekta njene primjene, te eventualno predloži korekcije i dostavi ih Vladi Federacije BiH radi upućivanja Parlamentu FBiH.

U skladu s navedenim, a po dostavljenom dokumentu Elektroprivrede BiH, Federalno ministarstvo je napravilo analizu efekta primjene Odluke Vlade Federacije BiH, te napominje da je važno da je u narednom periodu planirano značajno smanjenje proizvodnje električne energije iz termoelektrana zbog ograničenog rada Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 TE Kakanj.

To proizilazi iz smanjenog broja sati rada ovih blokova, obzirom na preostali broj sati po Odluci Ministarskog vijeća Energetske zajednice iz 2016. godine, a kojom se odobrava izuzeće nekih postrojenja Elektroprivrede BiH od usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije utvrđenim Direktivom 2001/80/EZ. To su Blok 3 i Blok 4 u TE Tuzla, te Blok 5 u TE Kakanj.

Ovi proizvodni kapaciteti su, u skladu sa Odlukom, izuzeti iz režima usklađenosti s Direktivom i za njih je definisano da od 1.1.2018. do 31.12.2023. godine mogu pojedinačno u radu biti maksimalno 20.000 sati. Obzirom da su Blok 4 u TE Tuzla i Blok 5 u TE Kakanj pred kraj 2021. godine u periodu pripreme Elektroenergetskog bilansa (EEB) već bili prešli 90 posto odobrenog fonda sati, njihov rad je planiran samo u 2022. i 2023. godini i to s vrlo malim fondom sati i posljedično malom količinom proizvodnje.

EEB-om planirana količina bilansnih viškova iz EEB-a za 2022. godinu je prilično upitna obzirom da su zalihe uglja krajem 2021. godine iznosile 119,3 hiljada tona, a EEB je bilo predviđeno 200 hiljada tona.

Izlaskom iz pogona ovih blokova već ove godine, a radi iskorištenja preostalih sati rada do maksimalno 20.000, značilo bi i značajno smanjenje rezerve u proizvodnom portfoliju. S obzirom na starost ostalih termoblokova u proizvodnom sistemu Elektroprivrede BiH, njihove česte neplanirane izlaske iz pogona zbog kvarova, a u nedostatku rezerve u sistemu, značilo bi kupovinu električne energije na tržištu po izuzetno visokim cijenama s ciljem zadovoljenja potreba domaćih kupaca i ispunjenja ugovornih obaveza. Ovim bi Elektroprivreda BiH bila dovedena u tešku situaciju.

U informaciji je navedeno i da usporena realizacija projekata novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, te izvjesno kašnjenje i neizvjesnost izgradnje i puštanja u pogon zamjenskog Bloka 7 u Podružnici TE Tuzla, a uz zaustavljanje Bloka 3 i Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 u podružnici TE Kakanj do kraja 2023. godine, smanjuje obim proizvodnje u periodu od 2024. do 2027. godina. To će, uz ostalo, za posljedicu imati značajno smanjenje ukupne instalisane snage proizvodnih kapaciteta Elektroprivredee BiH i smanjenje ukupne proizvedene električne energije. To ugrožava sigurnost snabdijevanja i nemogućnost obezbjeđenja potrebnih količina električne energije za domaće potrošače u situacijama većih havarija na postojećim proizvodnim hidro i termo postrojenjima.

Značajno bi bile smanjenje isporuke uglja za potrebe rada termoelektrana iz rudnika u sastavu Koncerna, a što ugrožava poslovanje pojedinačno svakog rudnika, te pravednu tranziciju ugljenih regiona. Uz to, došlo bi do gubitka izvora toplinske energije za sistem daljinskog grijanja Tuzle, Kaknja i Lukavca, s dalekosežnim okolišnim posljedicama po okolišni aspekt u regionu Tuzle i Kaknja, kao i klimu.

U dokumentu Elektroprivreda BiH traži da Vlada FBiH i Parlament FBiH svojim odlukama i/ili zaključcima odobre nastavak rada Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 u Podružnici TE Kakanj, a sve u cilju obezbjeđenja sigurnog i pouzdanog snabdijevanja električnom energijom postojećih i eventualno novih kupaca, a prema odredbama Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji, te snabdijevanja toplotnom energijom u toku grijne sezone Tuzle, Lukavca, Kaknja i eventualno Živinica.