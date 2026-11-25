Predsjednički izbori u Srbiji bit će raspisani sutra, 26. novembra, nakon što je Aleksandar Vučić krajem septembra podnio ostavku na funkciju predsjednika države.

Iz Narodne skupštine Srbije saopćeno je da će predsjednik Skupštine Aleksandar Čupić sutra u 12 sati potpisati odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Srbije.

Izbori će biti raspisani dan prije isteka zakonskog roka, dok je 27. decembar krajnji datum do kojeg mogu biti održani. Tačan datum glasanja bit će poznat nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora.

Predsjednički izbori nakon ostavke Vučića

Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije 27. septembra kako bi mogao učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra.

Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke (SNS) izgubila je na parlamentarnim izborima, a Vučić je danas zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije i šef poslaničkog kluba „Srbija pobeđuje“.

Predsjednički izbori bit će drugi izlazak građana Srbije na birališta u svega nekoliko mjeseci.

Do izbora novog šefa države funkciju vršioca dužnosti predsjednika Srbije obavlja predsjednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, koji je na čelo Skupštine izabran 19. novembra.