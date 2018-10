Predsjednički kandidati glasali u Tuzli, Sarajevu, Mostaru, Zenici i Laktašima

Denis Bećirović, kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine danas je glasao u Tuzli. Izjavio je da očekuje kako će se veliki broj građana Bosne i Hercegovine danas opredijeliti za put ka evropskoj BiH koja će snažno krenuti u punopravno članstvo NATO Saveza i Evropske unije.

“Jako je važno da što veći broj građana BiH danas izađe na izbore. Jako je važno da ljudi iskažu svoje mišljenje, političari su govorili u periodu predizborne kampanje i u prethodne četiri godine. Danas trebaju govoriti prije svega građani BiH. Jako je važno da nakon današnjeg glasanja pobjede birači u BiH, a nikako brojači glasova. Očekujem da će se što veći broj ljudi u BiH opredijeliti za jedan put ka evropskoj BiH koja će snažno krenuti u punopravno članstvo NATO savezu i Evropske unije. Očekujem da će se opredijeliti da krenu ka pravednijoj BiH. Vjerujem da imamo snage za to, vidio sam to širom BiH i moram reći da sam veliki optimist”, izjavio je Denis Bećirović koji je kandidat SDP-a za člana Predsjedništva BiH.

Kandidat SDA za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka Šefik Džaferović danas je glasao u Zenici, a u izjavi za medije nakon glasanja je kazao kako očekuje podršku svih građana BiH.

“Želim da današnji izborni dan protekne u demokratskoj atmosferi i da građani BiH slobodno iskažu svoju volju i odrede budućnost naše domovine u naredne četiri godine. Našoj zemlji je potrebna stabilnost, ekonomski integritet i integracije. Potrebno je već sutra raditi na uspostavi stabilnih parlamentarnih većina kako bi što prije radili na svim nivoima i krenuli u realizaciji ciljeva”, kazao je Džaferović.

Dodao je da, iako je jedini kandidat iz Zeničko-dobojskog kantona za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, očekuje masovnu podršku bh. građana.

“Očekujem da snažno pobijedi SDA i ja kao kandidat. U mom dubokom uvjerenju to je najbolji odgovor na političku situaciju u kojoj se nalazi BiH. SDA je pokazala da zna voditi državu na pravi način i očekujem tako da bude”, zaključio je Džaferović.

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić, kandidat za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda koji je jutros glasao na biračkom mjestu u školi “Vladimir Nazor” u Sarajevu izjavio je da bi volio da što više ljudi izađe na izbore, “jer je onda rezultat legitiminiji pa je veće povjerenje u one koji će obnašati vlast”.

“Želio bih da bude što manje izbornih prevara. Znam da je nemoguće očekivati da izbori budu apsolutno fer, uvijek ima varanja i greški, zato je neophodno da institucije za provođenje izbora, prije svega CIK i općinske izborne komisije svoj posao urade fer i nepristrasno. Zadovoljan sam kampanjom, feedback je dobar, vidio sam da postoji energija da se stvari mijenjaju na ovaj način, izlaskom na izbore”, kazao je Komšić.

Predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH i kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Fahrudin Radončić glasao je u 11 sati na biračkom mjestu u Osnovnoj školi “Porodice ef. Ramić” u Semizovcu.

„Ja mislim da je danas historijski dan, da je BiH odlučila i da će odlučiti da okrene novu stranicu koja će značiti kraj 23 godine zaostajanja, socijalne bijede, koja će značiti rađanje prosperitetne, proevropske, prozapadne, bogatije, uspješnije BiH nego što je to bio slučaj do sada. Potpuno smo uvjereni da građani nakon 23 godine žele da se priključe Evropskoj uniji, NATO paktu, ali sam s druge strane zabrinut informacijama da ima previše nepravilnosti na biračkim mjestima. U svakom slučaju, mislim da se sutra rađa nova BiH“, kazao je Radončić.

Poslije obavljene građanske dužnosti na biračkom mjestu u Mostaru, Dragan Čović, kandidat za hrvatskog člana predsjedništva kazao je da ćemo već poslije ponoći imati jednu jasnu novu poruku da svi žitelji žele Bosnu i Hercegovinu koja će se vrlo brzo transformirati u jedno moderno i uređeno društvo, u kojem će tri konstitutivna naroda biti ustavno jednakopravna i koja neće više razmišljati o svojim konstitutivnim ugroženostima.

“Duboko sam uvjeren da to tako danas vide i žitelji bošnjačke nacionalnosti, srpske, hrvatske i svi oni koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi”, izjavio je Čović. On je kazao i kako će sam, ali i Koalicija koju predvodi partnerima u vlasti ponuditi jasan plan, te da će to biti ključno. Naglasio je da se nada kako će mudrost predvladati kad je u pitanje problem legatimnog predstavljanja, koji do danas nije obuhvaćen izbornim zakonom.

Predsjednik Republike Srpske i kandidat za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milorad Dodik danas je glasao u svojim Laktašima. U izjavi medijima nakon glasanja je kazao kako očekuje važnu pobjedu. Nakon glasanja, Dodik je kazao kako se srpski narod izborio da na demokratski način bira vlast te je da je današnji dan izuzetno važan za sve njih.

“Narod u RS neka se danas opredjeli za one koji su za njih najbolji i koji će sačuvati kompaktnu vlast koja će funkcionisati s Bosnom i Hercegovinom u interesu i korsti za RS. To je privilegija i izboreno pravo mog srpskog narosa”, kazao je Dodik.

