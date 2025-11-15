Predsjedništvo KO SDP Tuzla usvojilo ključne zaključke o sigurnosti, Koksari i aktuelnim temama

Predsjedništvo Kantonalne organizacije SDP-a BiH Tuzla održalo je svoju prvu konstituirajuću sjednicu u novom sazivu, na kojoj je jednoglasno usvojeno više zaključaka koji se odnose na aktuelna politička, socijalna i sigurnosna pitanja u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo je dalo punu podršku aktivnostima premijera Federacije BiH Nermina Nikšića te SDP-ovim kadrovima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na svim nivoima, naglašavajući opredijeljenost za „ekonomsko i socijalno jačanje, očuvanje pravne sigurnosti, stabilnosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine“.

Također je izražena podrška Klubu poslanika SDP-a u Skupštini TK u njihovom insistiranju da se održi tematska sjednica posvećena slučaju trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja maloljetnih djevojčica u TK.

Predsjedništvo je uputilo saučešće porodicama stradalih u požaru u Domu penzionera Tuzla, ističući zahvalnost svim službama koje su učestvovale u spašavanju ljudi i imovine, te podržalo nadležne organe „u radnjama vezanim za nastavak aktivnosti u rasvjetljavanju oba navedena slučaja“.

Posebna pažnja posvećena je radnicima Koksare, nakon pokretanja stečajnog postupka. Predsjedništvo je poručilo da daje punu podršku radnicima u zaštiti njihovih prava, uz oštru kritiku „potpunog izostanka senzibiliteta prema boračkoj populaciji, trudnicama, porodiljama i invalidima rada“. Od nadležnih se traži „hitno i temeljito ispitivanje svih okolnosti koje su dovele do stečaja“, uključujući eventualne zloupotrebe položaja.

Podrška je upućena i Povjereništvu GO SDP BiH Živinice, uz osudu „neutemeljenih, montiranih i nezakonitih radnji“ usmjerenih na diskreditaciju članova Povjereništva. Istaknuto je da je riječ o „prljavoj kampanji putem društvenih mreža“, te je upućen poziv istražnim organima da utvrde sve okolnosti i zaštite dostojanstvo članova organizacije.

Na kraju, KO SDP BiH Tuzla ističe da nastavlja intenzivne aktivnosti na organizacijskom i kadrovskom jačanju stranačkih struktura u TK, uz zahvalnost „velikom broju građana koji svakim danom postaju dio naše velike porodice“.