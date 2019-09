Predstavljen projekat STABLO za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

U Tuzli je danas predstavljen projekat za zapoščjavanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom FBiH – STABLO koji je pokrenula grupa entuzijasta koji žele omogućiti osobama sa invalidtetom da rade, a u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Melihote Šljivić nikada nije imala priliku da se zaposli jer je kao osobu sa stopostotnim invaliditetom poslodavci nisu uzimali u obzir. Ova mlada žena danas je prvi put u životu dobila priliku da konkuriše za posao kojim će zaraditi spopstvenu platu i moći maštati o samostalnosti koju siguran posao pruža. Više od odbijenica za posao bole je predrsaude koje poslodavci, ali i građani imaju o osobama sa invaliditetom.

„Ja mogu potpuno da funkcionišem kao i svaka druga osoba. Ne bolujem ja od kompleksa manje vrijednosti, kao ni jedan invalid. Kod nas je u Bosni tabu tema invalidnost, dok je svugdje u svijetu to potpuno normalno“, izjavila je Melihote Šljivić.

Poput Melihote, mnogo je osoba sa invaliditetom koje nikada nisu imale šansu da rade i zarađuju za život. No zahvaljujući grupi entuzijasta to bi se uskoro moglo promijeniti i to ukoliko zaživi danas predstavljeni projekat STABLO koji priliku za zapošljavanje nudi jedino i isključivo osobama sa invaliditetom.

„Ovo je u osnovi projekat koji bi se bavio sitnim proizvodima na bazi drveta što podrazumijeva u prvoj fazi proizvodnju edukacijskih igračaka, a poslije bi on podrazumijevao uvođenje drugih segmenata iz drvne galanterije“, kazao je Izet Dilaver, menadžer projekta.

Halid Jogunčić, koordinator projekta STABLO vrata svoje firme Moment Auto otvorio je osobama sa invaliditetom, a nada se da će broj od trenutno šest zaposlenih u daljoj fazi projekta biti daleko veći.

„Ovi ljudi mogu očekivati da imaju plaćeno sve doprinose, penziono i zdravstveno i plaću u prvi mah minimalnu a poslije onu veću od otprilike 625 KM“, kazao je Jogunčić.

Jedna od zaposlenih je i Samra Bakalović.

„Ova firma mi je pomogla, jer sam prije ove firme bila prinuđena da odem u centar za socijalni rad i da kažem znate šta ja nemam novaca da plaćam režije. Ova firma mi je obezbijedila da sama zaradim taj novac, da se osjećam bolje, da se osjećam zdravije i sada pokušavamo da na ovaj način svim građanima sa invaliditetom da kažete imate priliku da radite, možete da radite, ako želite da radite“, izjavila je Bakalović.

Zaposliti se i biti ravnopravan član društva od velikog je značaja za sve osobe sa invaliditetom koje se često zbog nemogućnosti da se osoamostale i privređuju osamostaljuju i zapadaju u depresivna stanja.