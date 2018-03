Predstavljen registar boraca Drugog korpusa Armije RBiH u TK

Registar pripadnika Drugog korpusa Armije Republike BiH za područje Tuzlanskog kantona sadrži kartone i lične podatke za 119.110 osoba s području Tuzlanskog kanona koji su evidentirani kao učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. Od 119 110 boraca u zoni odgovornosti Drugog korpusa 115658 je pripadnika Armije RBiH, 1.427 pripadnika MUP-a te 899 pripadnika HVO-a.

U skladu sa zakonom Registar će biti dostupan svim zvaničnim institucijama države, te boračkim udruženjima i to u prostorijama odjeljenja Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ipak, registar neće biti javno dostupan svima.

„Zakon o zaštiti ličih podataka definisao je da to ne možemo objaviti na web stranici, da su to lični podaci građana, sa kojima se ne mogu drugi građani služiti nego svako onaj ko želi da provjeri, a pogotovo će institucije imati obavezu da to urade. Naša zadaća je bila da da uspostavimo registra i da ga stavimo na raspolaganje institucijama“, izjavio je Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Registar sadrži i podatke o broju boraca i vremenskom roku su proveli kao pripadnici drugog korpusa ARBiH, odnosno u Armiji BiH, MUP – u i HVO – u, kao i podatke o do sada ostvarenim pravima sa Federanog nivoa. Uspostavu Registra podržala je i Koordinacija boračkih udruženja TK.

„Država sve što smije da objavi, što želi da objavi što se tiče boraca neka objavi. Mi stojimo iza toga, neka objave od dana kad je ko stupio u oružane snage do kraja rata i neka objave od 95 godine do 2018. godine imenom i prezimenom šta je ko dobio od ove države“, izjavio je Fahrudin Hasanović, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja TK.

Prema podacima iz registra najviše boraca na ovom području bilo je iz Tuzle, njih 28 535. Vojni staž od jednog do 365 dana ima 24 860 boraca, dok staž od preko četiri godine ima 15 285 branitelja. Najviše je pak onih sa vojnim stažom do četiri godine – 42 513.

Prava u okviru boračko-invalidske zaštite na području Tuzlanskog kantona koristi 16 010 osoba. Od toga je 6347 ličnih invalidnina, a 9 262 porodične invalidnine te 401 naknada za dobitnike najvećih ratnih priznanja. U to kako registar funkcioniše mogli su se uvjeriti i danas prisutni borci i predstavnici boračkih udruženja.

Kao početni primjer ukucana su imena Premijera Federacije BiH Fadila Novalića i resornog minsitra Salke Bukvarovića, čime je utvrđeno da je Novalić kao pripadnik Armije RBiH proveo 47 mjeseci, a Bukvarević 41 mjesec. Potom su uvid u registar imali i svi prisutni koji su se željeli uvjeriti u funkcionisanje registra.

Nakon Tuzle registar će biti predstavljen u Zenici i Bihaću.