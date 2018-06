Predstavljeni izvještaji o radu i poslovanju za 2017. godinu preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla

U funkciji pripreme za sjednice Gradskog vijeća, na konferenciji za medije, održanoj danas u Gradskoj upravi, predstavljeni su izvještaji o radu i poslovanju za 2017. godinu, preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla. Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović i direktori preduzeća, JKP Vodovod i kanalizacija, JKP Pannonica d.o.o., JP BIT Centar d.o.o., JKP Saobraćaj i komunikacije d.o.o. i JKP Komunalac d.o.o., govorili su o izvještajima i odgovarali na pitanja novinara.

“Jučer smo na Kolegiju gradonačelnika razmatrali izvještaje o radu i poslovanju za 2017. godinu, preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla i koji će biti dostavljeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Ponosan sam na poslovanje, stabilnost, efikasnost i usluge naših javnih preduzeća. Nismo izučavali druga javna preduzeća, u BiH i regiji, ali mislim da ne postoje stabilnija, efikasnija i sa boljom uslugom.

JKP Vodovod i kanalizacija: dvanaest godina bez redukcije vode, savršena usluga. Tri hiljade analiza u toku godine i svaki puta je voda ispravna. U toku je realizacija Projekta dugoročnog vodosnabdijevanja Tuzle do 2035. godine, a da se Tuzli ponovo ne dogodi redukcija vode. Radi se o projektu koji se finansira sredstvima od vlada Njemačke, Švicarske i Austrije i kojima te vlade koordinirano upravljaju. Od tih osvojenih 26 miliona KM, grant, poklon, je 14 miliona KM, a ostalo su sredstva sa kamatom ispod 1%., dakle 0,73% i u toku je realizacija ovog projekta. Pobijediti u takvom jednom konkursu, kod tako strogih vlada i razvojnih banaka, to je ravno podvigu. JKP Vodovod i kanalizacija pruža vrlo kvalitetnu uslugu i rezultat toga je zadovoljstvo građana.

Panonika je najatraktivnija ljetna turistička destinacija u BiH. Ove godine obilježavamo petnaest godina Panonike. Prošle godine smo imali preko 400.000 posjeta na Panonici. Raste broj turista, i iz inostranstva i iz ostalih krajeva BiH. JKP Pannonica je poslovalo pozitivno u 2017. godini. Ostvarena je dobit od 314.000,00 KM, koja se ulaže u održavanje objekta i svake godine se napravi nešto novo. Evo, sad je upravo pripremljena plaža prvog jezera, sada je ona najljepša plaža u okviru Panonike. Standardi plaže u Tuzli su iznad standard plave zastave. Ne postoji bolja plaža nigdje u regiji. Nigdje na jadranskoj obali višega standarda plaža ne postoji, ni na hrvatskom, slovenačkom, crnogorskom, bosanskohercegovačkom ni italijanskom. Dakle, ne postoji plaža gdje imate ambulantu i kola hitne pomoći. Ne postoji plaža gdje imate toliki broj redara, nema plaže sa takvim stanjem mokrih čvorova, koja ima i arheološki park i muzej, sa takvom uslugom i sa takvim kvalitetom vode, koji nikada nije napravio problem nikome. A mislim da je bilo preko tri miliona posjeta, u ovih petnaest godina koje su iza nas. Ove godine ćemo čitavu sezonu posvetiti obilježavanju petnaest godina Panonike, jer je to nagli zaokret u razvoju grada. Grad kojega nisu posjećivali turisti, sada naglo posjećuju turisti i mi smo zaista najatraktivnija ljetna destinacija u BiH.

JP BIT Centar d.o.o je najbolji tehnološki park u BiH i šire. Imamo situaciju u BiH da nam mladi odlaze. Žele sigurna radna mjesta, veću platu i da se nadmeću na svjestkom tržištu znanja i za svjestku platu, a onda imaju problem nostalgije. Mi sa BIT Centrom rješavamo sve, nadmeću se na svjetskom tržištu znanja, proizvode softvere za izvoz., rade na svjetskom tržištu, a žive ovdje. Svi ciljevi koje smo zamislili 2006. godine sa BIT Centrom, tehnološkim parkom, sa Vodovodom, sa Komunalcem, sa Saobraćajem i komunikacijama, ostvareni su u većoj mjeri nego što smo se i sami nadali. U BIT Centru uvijek imamo oko 200 zaposlenih, pet faza smo ostvarili u BIT Centru, a sada se širi dalje. Imamo imidž grada novih tehnologija, industrije novih tehnologija, U Tuzlu nam dolaze najjače svjetske firme. Nema mjesta u BIT centruza sve njih, ali ima u Tuzli. Prvi Centar za robotiku na Balkanu, došao je u Tuzlu, zahvaljujući imidžu koji je stvorio BIT Centar Tuzla. Dakle to je ono “tolerancija, talenat i tehnologija”, što smo zacrtali još u našoj Strategiji razvoja iz 2003. godine.

JKP Saobraćaj i komunikacije d.o.o. već je preuzelo rasvjetu i vidite da sada gotovo da nema problema u ovoj oblasti. Vidjeli ste da su preuzeli i ukrašavanje grada. Mogli ste vidjeti kako to rade za katolički i pravoslavni Božić, Novu godinu, dane Ramazana i vidjeli ste kako grad izgleda u toku ovih praznika. Svi parkinzi su u vlasništvu svih građana Tuzle, dok je u nekim gradovima, recimo u Sarajevu, 70% parkinga su privatnom vlasništvu, a u Tuzli su 100% gradsko vlasništvo. Sva ova preduzeća poslovala su pozitivno, a dobit se dalje reinvestira. Na ovaj način se stalno uvećava imovina svih građana, kroz poslovanje ovih naših preduzeća.

JKP Komunalac d.o.o. do sada je pokrio 97% teritorije Tuzle sa urednim odvozom smeća. Preko sedam miliona konvertibilnih maraka je do sada, uloženo urazvoj i opremanje ovog preduzea. Imamo savremenu deponiju i savremena vozila, koja uredno održavamo. U svim ovim preduzećima poštuje se kolektivni ugovor prema uposlenicima. Različita je kvalifikaciona struktura ljudi koji rade u ovim firmama. Radi se o razvoju komunalne privrede. Radi se i o radničkoj klasi, a radi se i o ekspertima. Na primjer, u BIT Centru, gdje ima 150 inžinjera, 15 do 20 magistara i doktora, to je vrhunac, to je najtraženija radna snaga u Evropi danas. Radi se i o stalnom kadrovskom jačanju i drugih firmi. Jedan od razloga zašto je Tuzla imala redukcije vode jeste taj što nije imala jak Vodovod, sa jakom kvalifikacionom strukturom. Radimo na razvoju i stabilnosti, imamo planove do 2035. godine, jer moramo imati u vidu i da trebamo dugoročno planirati, radimo i na neprekidnom podmlađivanju, uostalom, to ste zapazili i u gradskim službama ove godine”, naveo je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.