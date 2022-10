Predstavljeni rezultati prvog regionalnog istraživanja o rodno zasnovanom nasilju

Knjiga o rezultatima prvog regionalnog istraživanja o rodno zasnovanom nasilju (RZN) u akademskim zajednicama promovisana je danas na Univerzitetu u Sarajevu.

Rezultati istraživanja pokazali su da čak 80 posto intervjuiranih osoba znaju da su njihove kolege doživjele seksualno i rodno zasnovano nasilje ili diskriminaciju, 61 posto intervjuiranih doživjelo je RZN ili seksualno nasilje, te da nema transparentne i otvorene komunikacije o RZN na univerzitetima.

Potvrdila je to jedna od urednica knjige profesorica i predsjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu Jasna Kovačević navodeći da je niska razina znanja o pojmovima koji se tiču rodne diskriminacije i RZN.

– Naše sagovornice iz akademske zajednice često ne poznaju dovoljno terminologiju, a samim tim i ne znaju okvalificirati ono što rodno zasnovano nasilje jeste. To je jednim dijelom razlog zbog čega je priča o RZN u akademskoj zajednici obavijena velom šutnje. Rezultati istraživanja pokazuju da treba osnaživati ljude u akademskoj zajednici da prepoznaju RZN i da reagiraju kada ga prepoznaju. Činjenica je da na visoko obrazovnim institucijama ne postoje odgovarajući mehanizmi koji idu u pravcu rješavanja problematike rodne diskriminacije i RZN. Zato moramo svi raditi na sistemski način na preveniranju ovog problema – kazala je Kovačević.

Pored nje, urednice knjige su profesorice Zilka Spahić Šiljak i Jasmina Husanović sa Univerziteta u Tuzli. Ovo je prvo istraživanje ove vrste provedeno u regionu, gdje su obrađene važne teme koje se tiču rodne zasnovanog nasilja.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj nada se da će ova knjiga odnosno istraživanje otvoriti važna pitanja o kojima se danas govorilo veoma tiho ili se uopće nije govorilo.

– Knjiga sadrži pisane nalaze koji predstavljaju stvarnost bh. društva – dodao je Škrijelj.

Istraživanje “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” realizovano je u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

– Za Ujedinjeno Kraljevstvo rodna ravnopravnost je i dalje prioritet, a to će ostati i u budućnosti. Istraživanje koje smo danas predstavili u Sarajevu pokazuje koliko je ozbiljno pitanje rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima. To obavezuje univerzitete da urade i više na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, kao i da počinioci odgovaraju. Nadamo se da će svi relevantni faktori ovo istraživanje shvatiti ozbiljno i dovesti do pozitivnih promjena – poručio je britanski ambasador u BiH Julian Reilly.

U istraživanju koje je provedeno u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori učestvovalo je 4.754 ispitanika iz redova nastavnog i administrativnog osoblja, kao i studenti društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, zdravstvenih i drugih usmjerenja.

Knjiga je izdata na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku i svoje promocije će imati na svih 18 partnerskih institucija projekta UNIGEM. Na dan sarajevske promocije, u isto vrijeme, upriličena je promocija na Univerzitetu u Novom Sadu, a 4. novembra će biti promovisana i na Internacionalnom univerzitetu u Travniku.

RTV Slon/ Fena