Predstavnici grada Tuzla i Centralnog grijanja održali hitan sastanak: “Građanima će biti umanjeni računi”

Nakon problema sa snabdijevanjem toplotnom energijom grada Tuzla, danas je u Gradskoj upravi održan sastanak predstavnika gradske vlasti i JP Centralno grijanje dd Tuzla.

Sastanku su prisustvovali vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle Zijad Lugavić i predstavnici JP Centralno grijanje Tuzla, Nermina Babajić i pomoćnik direktora za tehničke poslove, Suljo Sarić.

“Tokom vikenda konstatno smo bili u komunikaciji, na temu pitanja isporuke toplotne energije kolektivnim i individualnim stambenim objektima, kako bi se obezbijedilo kontinirano grijanje našim sugrađankama i sugrađanima. U petak, u poslijepodnevnim satima došlo je do iskakanja termo bloka 4 u Termoelektrani Tuzla, kada je i došlo do prekida isporuke toplotne energije. Hitnom intervencijom uposlenika Termoelektrane pušten je u rad termo blok 3, koji je već u jutarnjim satima, u subotu 17. decembra, počeo da isporučuje toplotnu energiju u sistem daljinskog griujanja grada Tuzle.

U nedjelju u jutarnjim satima, negdje oko 4:30, ponovo je došlo do problema u isporuci toplotne energije iz Termoelektrane Tuzla, s obzirom da je došlo do prekida u snabdijevanju električnom energijom pumpnih potrojenja koje pumpaju toplotnu energiju prema sistemu centralnog grijanja. Tek u poslijepodnevnim satima došlo je do stabilizacije i ponovnog grijanja naših stanova, izuzev nekoliko naselja. U toku dana se i u ovim naseljima očekuje stabilizacija grijanja, nakon što TE Tuzla nastavi sa normalnom isporukom toplotne energije” – rekao je Zijad Lugavić, vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle.

Umanjeni računi

“U razgovoru sa predstavnicima JP Centralno grijanje dogovorili smo da se korisnicima usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla umanje računi, za one dane u kojima grijanja nije bilo. Ovim putem se zahvaljujem uposlenicima TE Tuzla, koji su neprekidno radili kako bi otklonili kvarove, kao i uposlenicima Centralnog grijanja koji su bili u stalnoj komunikaciji sa kolegana iz Termoelektrane i te na taj način omogućili kontinuiranu isporuku toplotne energije prema građanima Tuzle.

U narednom periodu ćemo održati sastanke sa direktorom i upravom Termoelektrane Tuzla, te zahtijevati da JP Elektroprivreda BiH investira više sredstava u TE Tuzla i rudnike sa područja grada Tuzle, kako bi nabavili novu mehanizaciju i opremu, te tako rad u ovim preduzećima učinili još sigurnijim i kvalitetnijim. Time bi se ovakvi neželjeni efekti smanjili, kako građani više ne bi strahovali od prestanka isporuke toplotne energije”- dodao je Lugavić.