Predstavnici OHR-a u Vladi Tuzlanskog kantona

Aktualna politička situacija i odnosi u Tuzlanskom kantonu nakon formiranja Vlade bile su teme današnjeg sastanka političke savjetnice u Uredu visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (OHR) Edine Topić i premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića. Premijer je ovom prilikom prezentirao trenutnu političku situaciju, istaknuo nekoliko stvari koje će biti odrednica i fokus ovog saziva Vlade.

„Mladost je nešto što karakteriše ovaj saziv Vlade, tako da do kraja ove godine očekujem znatno dinamičniji i energičniji rad. Vlada je formirana u vrijeme godišnjih odmora, i ma koliko se mi trudili da se to ne osjeti, to je faktor koji je ipak imao određeni utjecaj na dinamiku zbivanja. U narednom periodu naš fokus djelovanja bit će na realnom i proizvodnom sektoru, rješavanju problema s kojim se privrednici susreću i stvaranje što povoljnijeg ambijenta za rast investicija“, rekao je premijer Tulumović i dodao da će osim navedenog Vlada imati i prioritet bolje putne povezanosti Tuzle i Tuzlanskog kantona prema Sarajevu, Doboju i Orašju.

Savjetnica Topić se zahvalila na dosadašnjoj uspješnoj saradnji koju Ured ima sa Vladom Tuzlanskog kantona, te je izražena obostrana spremnost za češće kontakte i zajednički, partnerski rad u narednom periodu.