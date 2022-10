Predstavnici PDP-a i SDS-a predali CIK-u zahtjev za poništavanje izbora

Predstavnici Srpske demokratske stranke (SDS) i Partije demokratskog progresa (PDP), Mirko Šarović, Branislav Borenović i Jelena Trivić predali su danas Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) zahtjev za novo brijenje glasova i poništavanje izbora za predsjednika Republike Srpske.

Kao razlog za poništavanje izbora naveli su oko 65.000 kompromitovanih glasova, te brojne nelogičnosti i nepravilnosti u toku Općih izbora koje su dovele do pobjede Milorada Dodika.

Kako je kazao predsjednik PDP-a Branislav Borenović, zloupotrijebljeno je oko 65.000 glasova, a kojima se mijenja izborna volja građana.

– Vjerovatno se radi i o većem broju glasova. Nevjerovatna je razlika od 20.000 glasova u korist jednog kandidata u Doboju, Zvorniku i Prijedoru, što se u potpunosti ne podudara s podacima koje smo mi imali sa tih biračkih mjesta – kazao je Borenović.

Ističe da će ove stranke u narednim danima CIK-u dostavljati dopune zahtjeva za poništenjem izbora.

– Očekujemo da će CIK na osnovu ovih informacija omogućiti da se otvore kutije i da vidimo šta se unutra nalazi. To je jedini način da stanemo na put beskrupuloznim krađama, te izbornoj korupciji koja je podloga za svaku drugu korupciju u društvu. Nećemo odustati u nastojanjima da dođemo do istine i pravde i to je naša obaveza – dodao je Borenović.

Kandidatkinja za predsjednika RS-a Jelena Trivić naglašava da je proces brojanja na brojnim izbornim mjestima tokom noći bio ravan ratnom stanju, te da se na jednom snimku vidi kako na izborno mjesto upadaju „batinaši“ i nasrću na posmatrača koji se nije povukao.

– Koliko je bilo takvih slučajeva gdje su se posmatrači povukli. Mi bismo sada trebali priznati pobjedu ljudima koji su to učinili. Tužit ćemo one koji su se drznuli da na ovaj način kradu volju građana i borit ćemo se do kraja da dobijemo istinu. Čak je i CIK u 1.30 ujutro uputio saopćenje u kojem se kaže da ne dobivaju dovoljno jasne podatke sa biračkih mjesta. Proces je bio obustavljen jer je neko dobio nalog da brutalno krade – izjavila je Trivić.

Čelnik SDS-a Mirko Šarović, koji je bio kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, vjeruje da se kralo na svim nivoima – predsjednika RS-a, člana Predsjedništva BiH, za Narodnu skupštinu RS-a i Predstavnički dom PS BiH.

– Mi smo kao stranka podnijeli više krivičnih prijava. Grad Doboj je primjer skoro pa mafijaške organizacije koja je krala i prije izbora, a posebno od ponoći kada su saznali da Jelena Trivić vodi. Smatramo da je sada na ispitu cijelo društvo, a posebno oni koji su nadležni za izborni proces. Tu ne mislimo samo na CIK, već i na SIPU, policiju, tužilaštva i sudove. Ovo je prilika da ovo društvo konačno krene u obračun sa kriminalom i korupcijom – zaključio je Šarović.