Predstavnički dom Parlamenta FBiH u 2019. radio na zadovoljavajućem nivou

Predsjedavajući i dopredjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBIH Mirsad Zaimović i Mladen Bošković danas su izvijestili da je ovogodišnje djelovanje doma bilo na zadovoljavajućem nivou budući da je održano 17 sjednica, na kojima je usvojeno 57 zakona u vidu nacrta i prijedloga.

– To smo ostvarili bez obzira što smo funkcionisali u uslovima kada je parlamentarna većina mijenjana i kada nije imenovana Vlada Federacije BiH nakon općih izbora 2018. godine – rekao je Zaimović.

Ukazao je na činjenicu da pri imenovanju rukovodstva doma, 16. jula ove godine, nije bilo niti jednog raspoloženog kandidata iz reda srpskog naroda da prihvati poziciju dopredsjedavajućeg.

– U ovom trenutku su stigla dva kandidata, Mile Atlagić i SDP je kandidirao Miru Grgić na tu poziciju. To su pozicije koje se tiču međustranačkih dogovora i to će biti popunjeno shodno međustranačkim dogovorima koji se ovih dana obavljaju. Očekujemo da će to biti riješeno paralelno sa dogovorima u vezi formiranja Vlade FBiH – dodao je Zaimović.

Bošković je precizirao da bi se taj proces trebao okončati do proljeća te da je Predstavnički dom spreman da ispoštuje ono što se dogovore predsjednici stranaka.

– U toku su razgovori i dogovori i ovisno od toga, koliko znam, u tome ima pomaka i za očekivati je da se to desi do proljeća kako je rekao i predsjednik Federacije Bih Marinko Čavara – kaže Bošković.

Značajnim smatraju da je na posljednjoj sjednici usvojen budžet Federacije za narednu godinu, kao i to da je konačno riješen prostor Parlamenta Federacije BiH.

– Ovo bi sada u narednom periodu trebala biti zgrada kojom će se služiti Parlament. Gradsko vijeće odnosno Gradska uprava dobila je od Vlade FBiH zgradu iznad Vječne vatre i mi smo već isplanirali, odnosno uvršteno je u budžet dva miliona KM kako bi zgradu pirlagodili potrebama zaposlenika – kazao je Zaimović.

U narednoj godini zakazao je redovnu i dvije tematske sjednice na kojima će se razmtrati problematika u oblasti zdravstva i energetici.

– Također, dogovorili smo se da početkom januara idemo u izmjene Poslovnika o radu Parlamenta. Mislim da su sazreli uslovi da mnogo toga promijenimo u Poslovniku u cilju da podignemo nivo ozbiljnosti zastupnika, kad je u pitanju prisustvo radnim tijelima kao i prisustvo ministara na sjednicama Parlamenta FBiH – dodao je Zaimović.

RTV Slon/Fena