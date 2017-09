Pregled: NATO terenske vježbe ”Bosna i Hercegovina 2017”

Tokom NATO terenske vježbe “Bosna i Hercegovina 2017”, koja se od 25. do 29. septembra održava u okolini Tuzle, održana je prezentacija i testiranje NICS sistema.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine učestvuje u projektu „Napredna regionalna koordinacija u nesrećama u zemljama zapadnog Balkana“, kroz koji će se razviti sistem za unapređenje komunikacije i razmjenu relevantnih informacija između službi zaštite i spašavanja u situacijama prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini i zemljama zapadnog Balkana.

– Sistem NICS se već pokazao kao koristan i od velike pomoći službama spašavanja tokom potraga za nestalim osobama, transport povrijeđenih osoba, gašenju požara, i sl. Aktivno se koristi od maja ove godine i prvi slučaj korištenja je bio prilikom potrage za nestalom osobom na području Brčko Distrikta. U toku je popuna baze podataka raspoloživim prostornim podacima kao npr.: minskom situacijom u BiH, planinarskim stazama, granicama općina, kantona i entiteta, saobraćajnicama, vodnim površinama i slično -, kazala je Mirnesa Softić iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Projekat je podržan od NATO programa Nauka za mir i sigurnost (NATO Science for Peace and Security Programme – SPS) i Odjeljenja za unutrašnju sigurnost Sjednjenih Američkih Država (US Department of Homeland Security – DHS), saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Terenski dio NATO vježbe “Bosna i Hercegovina 2017” se uspješno privodi kraju. Timovi za zaštitu i spašavanje iz 34 zemlje su raspoređeni na osam lokacija u okolini Tuzle i zajedničkim snagama uspješno realizuju akcije spašavanja za četiri različita scenarija. Scenariji su uglavnom zasnovani na izazovima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, a obuhvataju: spašavanje od poplava, zemljotresa, rudarske nesreće, minskog incidenta, urbano pretraživanje i spašavanje i zaštitu u slučaju hemijskih, bioloških, radioloških prijetnji.

Vježba upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda ”Bosna i Hercegovina 2017” u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i NATO Euroatlantskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC) okupila je oko 1300 učesnika iz 34 zemlje i ima za cilj poboljšanje interoperabilnost međunarodnih aktivnosti u pružanju odgovora na elementarne nepogode, prenosi Federalna novinska agencija.