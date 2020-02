Prekinuti zavjet šutnje: Sastanak SO i predstavnika udruženja porodica nestalih iz cijele BiH

U organizaciji Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa u Sarajevu je danas održan centralni sastanak sa predstavnicima udruženja porodica nestalih osoba sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Tim povodom održana je i press konferencija na kojoj je Amir Kulaglić, predsjedavajući Savjetodavnog odbora, porodicama i medijima kratko prezentirao Izvještaj o radu Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, dok je Fikret Bačić prisutnima izložio i Plan rada Savjetodavnog odbora za 2020. godinu.

Kulaglić je u ime svih porodica nestalih osoba apelovao na one koji znaju gdje se nalaze masovne grobnice da konačno progovore i da omoguće porodicama nestalih da ukopaju svoje najmilije te da pravda bude zadovoljena.

Rad Instituta u protekloj godini prezentovao je predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Marko Jurišić koji je tom prilikom naveo kako je u protekloj godini ekshumirano 97 žrtava proteklog rata te da je to najmanji broj ekshumiranih u jednoj godini do sada. On je istakao kako je najveći problem i dalje nedostatak tačnih informacija o lokacijama grobnica.

– Pronašli smo do sada 80 posto nestalih osoba ali dvadeset godina nakon rata tražimo još 7.478 nestalih što je dva puta više nego u svim zemljama bivše Jugoslavije. Na snazi je zavjet šutnje jer, ponavljam, nemoguće je da su ljudi iz jednog grada odvedeni, a da o tome niko ništa ne zna. Nedostatak političke volje da se riješi ovo pitanje je na djelu i podjela na naše i njihove žrtve i to je problem u potrazi za nestalima iz kojih proizilaze svi ostali. Naš evropski put nije moguć bez rješavanja ovog pitanja – kazao je Jurišić.

Jurišić je odgovarajući na pitanja novinara koja su se ticala plana ukopa posmrtnih ostataka 82 neidentifikovane osobe u Memorijalnom centru u Potočari na kolektivnoj dženazi ove godine pojasnio kako u tom slučaju nema ništa sporno te da se radi o posmrtnim ostacima koji su pronađeni u masovnim grobnicama na području Srebrenice, a u kojima su pronađene stotine i desetine Bošnjaka te da se upravo zbog toga pretpostavlja da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti.

Nakon upriličene press konferencije, sastanak sa porodicama je nastavljen te se na njemu govorilo o postignućima i prioritetima u procesu traženja nestalih osoba, a porodice su imale priliku da od predstavnika Tužilaštva BiH, ICMP-a, Instituta za nestale osobe BiH i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa dobiju sve informacije o procesu traženja nestalih kao i prioritete na kojima će se raditi u narednom periodu.