Preminuo fra Leon Kikić, svećenik franjevac Bosne Srebrene

U Kliničkom centru Koševu nakon iznenadne i teške bolesti srca jučer je preminuo fra Leon Kikić.

Fra Leon je porijeklom iz župe Sv. Antuna Padovanskog u Drijenči. Rođen je 1979. godine u mjestu Šempeter pri Gorici, Republika Slovenija, od oca Adama i majke Sare r. Brčina. Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađao je od 1995. do 1999., koja je u to vrijeme iz Visokog bila premještena u Bašku Vodu u Republici Hrvatskoj. Redovničko odijelo je obukao u svojoj župi Drijenča 1999. godine. Svečane zavjete je položio 14. rujna 2004. u svetištu Gospe Olovske u Olovu. Filozofsko teološki studij je pohađao na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 2000. do 2006. godine. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2006. u Sarajevu po rukama kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa vrhbosanskog.

Nakon svećeničkog ređenja obnašao je od 2006. do 2007. godine službu župnog vikara u župi Sv. Juraja u Vitezu. Provincija ga je nakon ove službe poslala na postdiplomski studij iz dogmatsko – fundamentalne teologije na sveučilištu Comillas u Madridu kojeg je pohađao od 2008. do 2010., gdje je magistrirao s temom Hacerse hombre perfecto según san Ireneo de Lyon. Na istom sveučilištu od 2010. do 2011. pohađao je i završio doktorantski studij, a 2012. godine započeo pisati doktorsku disertaciju na temu La cristología de Olegario Gonzá de Cardedal. Nakon završetka studija 2015. godine vratio se u Provinciju i započeo službu profesora dogmatike na Franjevačkoj teologiji na Sarajevu. Ujedno je obavljao i službu samostanskog vikara i ekonoma u samostanu sv. Pavla na Nedžarićima.

”U našim srcima ostaje neizmjerna žalost zbog preranog odlaska našeg subrata fra Leona, skromnog i poštenog fratra kojeg je Gospodin ipak po svojoj providnosti odlučio pozvati k sebi. Iskrena zahvala svima onima koji su se usprkos teškoj operaciji srca do zadnjeg trenutka nadali i molili za njegovo zdravlje. Hvala i liječnicima i bolničkom osoblju koji su neprestano bdjeli nad našim bratom i učinili sve što je u njihovoj moći da spase njegov život,” – poručili su iz Franjevačkog samostana Tuzla.



Ukopni obredi. Sveta misa zadušnica slavit će se u ponedjeljak s početkom u 12,00 sati u crkvi Franjevačkog samostana sv. Petra u Tuzli, a nakon mise slijede sprovodni obredi na rimokatoličkom groblju Borić.