PREPORUČUJEMO: Novogodišnji program TV Slon

Kao i svake godine Radio televizija Slon i ove godine priprema bogat Novogodišnji program.

Od 12:00 do 16:00 sati uživajte uz Otvoreni program iz našeg studija.

Saznaćete kakva je prednovogodišnja atmosfera u Tuzli i drugim općinama na području Tuzlanskog kantona, podsjetimo će se na stare i nove hitove koji su obilježili godine za nama, saznaćete gdje će Tuzlaci provesti novogodišnju noć, te kakva atmosfera vlada u tuzlanskim ugostiteljskim objektima.

Propratit ćemo proslavu Dječije nove godine, osvrnuti se na najznačajnije projekte institucija, ustanova i pojedinaca u 2017. godinu, govorit ćemo o pripremama za doček Nove godine na Trgu slobode u Tuzli, dati vam savjete za originalnu novogodišnju šminku i frizuru, a saznat ćete i kako će raditi gradske službe u vrijeme praznika.

Kroz Otvoreni novogodišnji program vode vas Albina Vicković i Damir Đapo.

Uz sve to pripremili smo i novogodišnja izdanja vaših omiljenih emisija.

U 16:00 sati preporučujemo da budete uz novogodišnje izdanje kviza znanja ”Ko zna, zna” sa Zerinom Patković. Uz pomoć sponzora i prijatelja, obradovali smo i nagradili osam takmičara, a neki od njih će otputovati i na besplatan odmor.

U novogodišnjem izdanju emisije ”Iz ženskog ugla” saznajte gdje su i šta rade članovi popularnog ”Tropico banda” sa kojima je o 2017. i planovima za 2018. godinu razgovarala Almedina Delić.

Vašoj pažnji preporučujemo i novogodišnje izdanje emisije ”Tuzlanska patrola”, koje će uslijediti nakon emisije ”Iz ženskog ugla”. Interesantne teme, opuštajuća atmosfera i zanimljivi sagovornici obilježit će i posljednju ovogodišnju emisiju sa Jelenkom Bošnjakovićem.

U novogodišnjem TV portretu družit ćemo se sa muzičarem Sašom Matićem, koji je posebnu pažnju privukao sa nekoliko hitova koji su se pojavili na njegovom posljednjem albumu, koji je promovisao nedovno i u Tuzli. Kolegici Fatimi Mehmedović Matić je odgovorio na zanimljiva pitanja, ali i zapjevao.

Novogodišnje izdanje emisije ”Slobodni ljudi” obilježit će Ana Bekuta. Život je nije mazio, ali je ostala dosljedna sebi, svojoj porodici i muzici. Uspješno plovi estradnim vodama više od trideset godina i u samom je vrhu popularnosti među interpretatorkama lijepe narodne muzike. Svoju životnu priču odlučila je podijeliti sa Dinom Durmićem u emisiji ”Slobodni ljudi”.

Od 20:00 do do 02:00 sata poslije ponoći uživajte uz hitove koji su obilježile prethodne godine, kojih ćemo se zajedno prisjetiti, ali i novije kompozicije uz koje ćemo zaploviti u 2018. godinu.

U 02:00 sata u programu TV Slon pogledajte film ”Rain Fall”.

Glavne uloge: Gary Oldman, Kappei Shina, Kyoko Hasegawa

Sinopsis filma:

John Rain je bivši operativac američkih specijalnih snaga. CIA i yakuza žele da preuzmu disk sa informacijama protiv Vlade. U podzemnoj željeznici ubijen je službenik koji se trebao sastati sa novinarom. Ali, sve upućuje na srčani udar. Međutim, niko ne može pronaći tražene dokaze. Kada se kćerka od službenika nađe u opasnosti John Rain učinit će sve da je spasi.

U 03:50 sati na rasporedu je film ”Dobar, loš, zao / The God, the Bad and the Ugly”.

Glavne uloge:Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Chelo Alonso

Sinopsis filma:

Dobar, loš, zao je talijanski epski špageti-vestern Sergia Leonea iz 1966. s Clintom Eastwoodom, Lee Van Cleefom i Elijem Wallachom u glavnim ulogama.To je treći film iz “dolarske trilogije”, koju još čine filmovi Za šaku dolara (1964.) i Za dolar više (1965.). Film govori o trojici revolveraša koji tragaju za zakopanim zlatom vojske Konfederacije u kaosu obračuna, vješanja, Građanskog rata i zatvoreničkog logora.