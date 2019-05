Preporuke građanima u područjima kojima prijete poplave

Civilna zaštita RS –a zbog najavljenih kišnih padavina i mogućnosti poplava izdala je preporuke za stanovništvo koje živi u rizičnim područjima. Obzirom da i Tuzla spada u rizično područje prenosimo upute kako se ponašati u slučajevima poplave i nakon nje.

– Učestvujte aktivno u svim nastojanjima lokalnih vlasti da lokalne vodene tokove održavaju protočnim i čistim – ne bacajte smeće u rijeke, potoke i odvodne kanale, redovno ih čistite.

– Imajte spreman materijal za zaustavljanje prodiranja vode u kuću.

– Ako živite u rizičnom području, razmislite o uplati osiguranja za slučaj poplave.

– Planirajte izmještanje pokretne imovine na sigurno.

U TOKU POPLAVE

– Pratite lokalni radio i TV program. Slijedite sve emitovane instrukcije.

– Ukoliko ste se zatekli u kući, premjestite se na gornji sprat, ili ako je neophodno na krov. – Sačekajte pomoć. Uzmite radio, baterijsku svjetiljku i sl.

– Klonite se poplavne vode. Ne pokušavajte plivati, hodati ili se voziti po njoj.

– Pričvrstite/unesite vanjski namještaj.

– Isključite strujne priključke na glavnim prekidačima. Isključite kućne aparate iz utičnica (ne dirajte električne uređaje ako su mokri).

– Ako je voda duboka, omogućite protok u podrumu (da se izbjegnu oštećenja zgrade).

– Vreće sa pijeskom ne slažite sa vanjske strane kuće, tako samo povećavate pritisak.

– Izbjegavajte srušene elektro-vodove.

– Ne pijte vodu iz česme (može biti zagađena).

– Napunite kade čistom vodom u slučaju da voda kojom se snabdijevate postane zagađena.

– Vrijedne stvari prenesite na više spratove.

Ukoliko ste na otvorenom, upamtite:

– Izbjegavajte poplavljena područja i nemojte hodati kroz plavnu vodu ukoliko vam ona prelazi preko koljena.

– Ukoliko vozite nemojte voziti preplavljenom cestom. Skoro sva utapanja tokom poplave nastaju u automobilima ili kamionima. Nemojte zaobilaziti barikade/prepreke koje su postavile zvanične službe u gradu ili okrugu.

NAKON POPLAVE

– Nemojte koristiti svježu hranu, vodu ili lijekove koji su došli u dodir sa zagađenom plavnom vodom.

– Voda iz vodovodnih cijevi ne bi se trebala koristiti dok nadležna služba ne da zvanično odobrenje za to.

– Prije nego uđete u kuću, nakon što je došlo do poplave, provjerite da li postoje oštećenja zbog kojih bi moglo doći do rušenja. Provjerite da li je prekinuto napajanje plinom i električnom energijom.

– Ukoliko sumnjate da postoji mogućnost da plin ističe na nekoj instalaciji dobro provjetrite kuću.

– Ukoliko je plavna voda doprla do utičnica za električnu energiju, nemojte koristiti električnu energiju u kući dok stručno osoblje ne provjeri sve instalacije.

– Učinite sve da postepeno ali temeljno osušite unutrašnjost kuće. Uklonite tepihe i tapete. Vodu iz podruma ispumpajte ali postepeno, da ne bi došlo do strukturalnih oštećenja. Uradite to po principu jedna trećina vode svaki dan, nakon što se voda povuče iz okoline kuće. Drveni namještaj kod sušenja nemojte izlagati direktnom suncu da ne bi došlo do oštećenja.

– Saznajte rizičnost područja u kome živite.

– Redovna odbrana od poplave nastaje kada vodostaji premaše svoje normalno stanje i prijeti opasnost od poplave. Redovna odbrana se sastoji u ugrađivanju odbrambenih materijala na mjestu izliva ili proboja nasipa, a tu spada i zaštita pojedinih objekata, uređaja, instalacija ili naselja.

– Ako stihija eskalira, a mjerama redovne odbrane nismo u stanju spriječiti katastrofu većih razmjera, onda se na ugroženom području uvodi vanredna odbrana od poplave. Vanredna odbrana od poplave počinje trenutkom kada veliki izliv vode prijeti poplavom velikih razmjera.