Presuda za ubistvou Tuzli, optuženi dobio preko 10 godina zatvora

Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv Erdžana Buljubašića, optuženog za krivično djelo Ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, donio je i javno objavio prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je optuženi oglašen krivim, te mu utvrdio kazne zatvora i to:

za krivično djelo Ubistvo kaznu zatvora u trajanju od 10 godina

za krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca,

te mu primjenom odredbi o sticaju izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 2 mjeseca.

Optuženi je oglašen krivim što je dana 22. februara 2025. godine, u ranim jutarnjim satima, u tuzlanskom naselju Stupine, kada je u njegov stan došao S.S., istom nožem zadao udarac u lijevu natkoljenicu, te je S.S. naglo počeo da krvari. Optuženi je potom oštećenog umotao u deku i ostavio u stubištu zgrade, pa pokušao očistiti i sakriti tragove krvi. U međuvremenu, na podu stubišta zgrade, usljed vanjskog iskrvavljenja, nastalog kao posljedica oštećenja butne arterije, S.S. je preminuo.

Optuženi je oglašen krivim i što je u svom stanu neovlašteno posjedovao određenu količinu opojne droge.

Nakon izricanja presude, optuženom je produžen pritvor, koji može trajati najduže devet mjeseci, računajući od dana izricanja presude.