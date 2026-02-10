Presuda za ubistvou Tuzli, optuženi dobio preko 10 godina zatvora

Nedžida Sprečaković
Dokazi iz Sky aplikacije ne mogu biti korišteni u krivičnom postupku, zaključio je Kantonalni sud u Tuzli u novoj presudi.

Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv Erdžana Buljubašića, optuženog za krivično djelo Ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, donio je i javno objavio prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je optuženi oglašen krivim, te mu utvrdio kazne zatvora i to:

  • za krivično djelo Ubistvo kaznu zatvora u trajanju od 10 godina
  • za krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca,

te mu primjenom odredbi o sticaju izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 2 mjeseca.

Optuženi je oglašen krivim što je dana 22. februara 2025. godine, u ranim jutarnjim satima,  u tuzlanskom naselju Stupine, kada je u  njegov stan došao S.S., istom  nožem zadao udarac u lijevu natkoljenicu, te je S.S. naglo počeo da krvari. Optuženi je potom oštećenog umotao u deku i ostavio u stubištu zgrade, pa pokušao očistiti i sakriti tragove krvi. U međuvremenu, na podu stubišta zgrade, usljed vanjskog iskrvavljenja, nastalog kao posljedica oštećenja butne arterije, S.S. je preminuo.

Optuženi je oglašen krivim i što je u svom stanu neovlašteno posjedovao određenu količinu opojne droge.

Nakon izricanja presude, optuženom je produžen pritvor, koji može trajati najduže devet mjeseci, računajući od dana izricanja presude.

pročitajte i ovo

Vijesti

Kantonalni sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor Amelu Šehiću

Vijesti

Begić osuđen na kaznu zatvora zbog ubistva

Vijesti

Majka ubijne Ajle Nuhanović: Moja kćerka je ubijena, nećemo šutjeti na...

Tuzla i TK

Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

Vijesti

Mirnes Ajanović: Kallos nastavlja sa zakonitim radom

Istaknuto

Određen pritvor Gordeljeviću zbog razbojništva i napada na policiju u Kalesiji

Vijesti

Šta znače brojevi u bar kodu i kako ih pravilno čitati

Vijesti

Nove cijene cigareta od marta u BiH, objavljeni cjenovnici više proizvođača

Tuzla i TK

Vlada TK nastavlja ulaganja u UKC Tuzla, uskoro i drugi linearni akcelerator

Vijesti

Vlada TK ulaže u proširenje i strateško jačanje Aerodroma Tuzla

Vijesti

“Sarajevo safari” vodi se istraga u saradnji sa Italijom

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]