Pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost naredne sedmice u BiH

– Pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost obilježit će početak naredne sedmice u BiH.

U nedjelju 18. decembra u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 14 °C.

Umjereno do pretežno oblačno jutro, uz postepeno razvedravanje u većem dijelu zemlje najavljuje se za ponedjeljak, 19. decembra. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla, koja lokalno može biti i dugotrajna. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 1 do 7, na jugu od 8 do 12 °C.

U utorak, 20. decembra prognozira se u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 °C.

U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka zadržat će se i u srijedu, 21. decembra. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 9, a dnevna od 7 do 13 °C, najavljeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.