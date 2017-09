Pretplatom javnog servisa kupljen crn ekran ?!

Istražujući ko je “United media” koja je BiH, umjesto košarkaških utakmica Evropskog prvenstva, donijela samo crne ekrane, otkrili smo da se ta kompanija ubraja u jednu od većih piratskih firmi koja se na području čitave Evrope bavi organizovanom krađom TV prava.

Ova kompanija u čijem su vlasništvu kanali Sport Kluba je poznata u BiH i kao dio grupacije Telemach – odnosno sve tri navedene firme imaju istog vlasnika.

Apsurdno je da ovih dana upravo ta kompanija proziva operatere iz BiH da neovlašćeno emituju utakmice Evrobasketa, dok na drugoj strani upravo ona već punih pet godina putem poznate platforme NET TV PLUS neovlašćeno emituje cjelokupne sadržaje BHT, Federalne TV, RTRS-a za gotovo milion gledalaca u Evropi, Americi i Australiji.

To emitovanje se vrši u situaciji kada je i njima i javnosti dobro poznato da naši javni RTV servisi imaju regulisana autorska prava samo za teritoriju BiH, dok se van BiH u okviru programa BHT, RTRS i FTV smije emitovati samo vlastiti sadržaj i produkcija ova tri programa Javnog RTV servisa. Ostali sadržaji (filmski, dokumentarni, sportski i ostali), koji realno predstavljaju većinu njihovog programa, morali su se u proteklih pet godina zatamnjivati, ali nisu.

Tim nezakonitim emitovanjem (sva tri programa Javnog RTV servisa, ali i ostali TV kanali sa prostora bivše Jugoslavije koje su emitovali po istom modusu) omogućio je “United media” kao emiteru da nezakonito stekne oko 200 miliona eura dobiti, odnosno oko 400 miliona KM.

Da zlo bude veće, kako nezvanično saznajemo, od prikupljenog novca u proteklih pet godina niti RTRS, BHT kao ni FTV nisu dobili ni jedan evro ili marku. Samo za korišćenje sadržaja naša tri kanala Javnog RTV servisa, po nezvaničnoj procjeni, dužni su oko 10 deset miliona KM. Ovaj iznos važi ako se korišćenje sva tri programa obračuna po uobičajenim cijenama nabavke kanala sličnog kvaliteta i gledanosti, a uzimajući u obzir veliku gledanost ta tri kanala u dijaspori i broj pretplatnika koji ima Net TV Plus.

Kao da gore nabrojani prekršaji i oštećenja javnih servisa nisu dovoljni, saznajemo i da je moguće da “United media” čak nije ni dobila ugovor od FTV, BHT i RTRS za reemitovanje njihovih programa putem NET TV PLUS platforme, što bi značilo da su programe ovih kanala krali u proteklih pet godina i bogatili se njihovim emitovanjem.

Sramota

“United media” je jednostavno oduzela novac javnim RTV servisima korišćenjem a neplaćanjem njihovog programa, pa tim parama kupila prava za emitovanje Eurobasketa za BiH. Na drugoj strani, za 10 miliona KM osiromašeni Javni RTV servis prava za Eurobasket nisu ni mogli pomisliti da kupe i da su htjeli zato što im “United media” ne bi dala ponudu za kupovinu zemaljskih prava.

Ironija

Građani plaćaju pretplatu za Javne RTV servis u situaciji kada većina jedva sastavlja kraj s krajem. Taj novac treba da dođe do Javnog RTV servisa, ali “United media” ga na gore opisani način praktično otuđi. Onda tim ukradenim novcem kupuju prava na prenose utakmica za Evropsko prvenstvo i još natjeraju sve u državi (čak i putem Opštinskog suda u Sarajevu) da građanima, umjesto utakmica zatamne ekrane. Prostom logikom dolazimo do apsurdnog ali istinitog zaključka – da su građani platili RTV taksu da bi tim parama u njihovo ime bio plaćen crn ekran umjesto prenosa Eurobasketa. Milioni eura koje je “zaradila” tom mahinacijom “United media” završiše u poreskoj oazi “egzotičnog” Luksemburga.

Daleko od poreskih zakona, pravila i taksi one iste BiH čiji su Javni RTV servis ali i građane oštetili za više miliona eura i prenose utakmica Eurobasketa?!

Postavlja se pitanje zašto u proteklih pet godina Javni RTV servis nije pokušao tužbom dobiti nazad ukradenih 10 miliona KM?

Ko poznaje djelovanje grupacije Telemach u BiH, jasno mu je da advokati ove firme vrše veliki pritisak na svakoga ko pokuša od njih naplatiti nešto što mu po zakonu pripada.

U brojnim slučajevima se zloupotrebljava i Tužilaštvo BiH. Podnosioci prijava protiv Telemacha, obično se nađu na meti njihovih advokata (koji su ujedno i zastupnici “United media-e), pa umjesto da se izbore za pravdu, na kraju postaju predmeti optužnica.

Tako da je sasvim logično da se niko iz menadžmenta Javnog RTV servisa nije usudio tražiti novac koji im pripada.

U gotovo identičnoj situaciji kada se uveliko pisalo o nezakonitom korišćenju stubova Elektroprivrede BiH od strane grupacije Telemach, koja je oštetila ovu firmu za gotovo 12 miliona KM, niti jedan tužilac u zadnjih pet godina, koliko ovo traje, nije ni prstom mrdnuo da zaštiti javni novac i interes. Ovo je veoma loša poruka za sve u Javnom RTV servisu da ne pokušavaju tražiti ono što im pripada. Nakon ovog primjera ne treba im ni zamjeriti što se ne usuđuju da traži svoj novac, sve dok mu država ne stane iza leđa, kako se ne bi našao na meti advokata Telemacha.

Kao novinari i građani BIH koji dijele sudbinu skromnog života u ovoj napaćenoj zemlji, pitamo se ko uopšte ima takve moralne standarde da se bogati na račun pretplate od Javnog RTV servisa BiH, za koje građani sa mukom odvajaju od ionako malih plata.

Za naplatu ovog novca dovoljna je tužba na Opštinskom sudu, jer kako je to obrazložila “United media” u svojoj tužbi protiv operatera, šteta je nastala ne tamo gdje se vrši nelegalno emitovanje nego u mjestu gdje bi se primio novac. Ovo znači da bi se tužba rješavala pred Opštinskim sudom u Sarajevu, protiv “United media-e”, jer bi Javni RTV servis primio novac u Sarajevu.

Očigledno je da bi se nelegalno emitovanje u Evropi moglo onemogućiti već privremenom mjerom u istom danu, korišćenjem istih argumenata kojim je BiH operaterima zabranjeno emitovanje RTS-a i HRT-a.

Do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovore na pitanja koja smo uputili svim kanalima Javnog RTV servisa u BiH: Da li su dobili ikakav novac za proteklih pet godina korišćenja njihovih programa u platformi NET TV PLUS i da li su potpisali bilo kakav ugovor koji omogućuje emitovanje programa Javnog RTV servisa u ponudi NET TV PLUS.

Naš portal provjerava da li se slična krađa dogodila i sa HRT-om i programom RTS-a u Evropi o čijoj nelegalnosti prenosa u BiH uveliko u svojim saopštenjima piše “United media”.

Nakon što dobijemo odgovore od Javnog RTV servisa BiH objavićemo nastavak ove priče, ali već sa ubjeđenjem da je sva ova galama oko zatamnjivanja utakmica Evrobasketa jednaka narodnoj mudrosti da “lopov i pravi paniku da bi ostao prikriven u toj galami”. Po onoj narodnoj: “Drž'te lopova!”

Izvor: RTV Slon/SrpskaCafe