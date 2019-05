Preživjeli Bratunčani obilježili 27. godišnjicu od stradanja žrtvi: Genocid nikad nećemo zaboraviti

Preživjeli Bratunčani danas su obilježili 27. godišnjicu sjećanja na bošnjačke žrtve koje su na svirep način ubijene na današnji datum.

Na mjestima gradski stadion Bratunac, ženski logor, školska sala i na Ljubovijskom mostu su, po svjedočenju preživjelih Bratunčana, njihove najbliže odvodili i ubijali te bacali sa pomenutog mosta u rijeku Drinu.

Program obilježavanja je počeo sa gradskog stadiona uz prisustvo mnogobrojnih preživjelih Bratunčana iz okolnih mjesta, a program su predvodili vjerski službenici sa područja Bratunca te predstavnici bošnjačke vlasti u Bratuncu i potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić kao i predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmir Mešković te mnogobrojna Udruženja iz Bratunca.

Preživjeli logoraši iz Bratunca su održali historijski čas o zločinu koji se dogodio na današnji datum.

Preživjeli logoraš Sadik Ahmetović sa mjesta gdje je počinjen zločin poručio je da se genocid nikad neće zaboraviti.

– Na ovom istom mjestu u ovoj sali prije tačno 27 godina bili smo svjedoci i žrtve naših komšija Srba, pripadnika paravojnih formacija iz Srbije kao i pripadnika JNA koji su bez imalo ljudskosti i srama maltretirali, zlostavljali, silovali, premlaćivali i na kraju zvjerski ubili naše najmilije. Zlikovci su ubili 200 ljudi civila od kojih veći broj djece, i starijih osoba. Oni su ubijeni samo zato što su bili drugačiji – kazao je Ahmetović.

Preživjela žrtva rata Hiba Ramić, 3. maja 1992. godine je izgubila muža Adema Ramića. Prema njenim riječima njen muž je odveden iz porodične kuće, a njegovo tijelo je ekshumirano 2007. godine u masovnoj grobnici u Zvorniku.

– Ovo je samo jedan dan od onih dana sjećanja genocida u Bratuncu početkom mjeseca maja. Kćerku od devet mjeseci sam ukopala u porodičnom dvorištu, a nakon povratka u Bratunac njene kosti nikad nisu pronađene. Preživjele žrtve rata samo se nadaju Božijoj pravdi, jer za ovaj zločin niko nije odgovarao i ne vjerujem da će nekad odgovarati – kazala je Ramić.

Jedan od preživjelih logoraša je i Ramiz Slakić potpredsjednik RS-a. On ističe da nije jednostavno doći u salu i na igralište, dodajući da je najteži osjećaj da oni koji su počinili zločin nisu kažnjeni.

– Ukoliko zločinci ne budu kažnjeni, nove generacije u tim počiniocima će vidjeti idole. Ono što je teško i najžalosnije jeste što je manje preživjelih, jer ljudi umiru. Mnogi odustaju i nisu spremni da svjedoče, jer ne vjeruju institucijama. Nadamo se da će počinioci biti kažnjeni, a porodice konačno dobiti tu vrstu satisfakcije znajući da su počinioci kažnjeni – kazao je Feni Salkić.

Također, navodi da preživjele žrtve rata se nadaju da će Tužilaštvo BiH i druga tužilaštva početi raditi svoj posao za zločin u Bratuncu koji ima sve elemente genocidne namjere.

Predsjednik Saveza logoraša u BiH Jasmin Mešković kazao je da danas odaje počast svim žrtvama koje su na stravičan način ubijene.

– Nisu to brojke, to su ljudi i u suštini mi u BiH moramo malo više početi govoriti o ljudima, a malo manje o brojkama. Više od tri i pol hiljade je ubijenih Bratunčana, a nekoliko njih je ubijeno u školskoj sali i to djece koja su išla u tu školu. Moramo širiti priču da su naše žrtve ljudi, da to nisu brojke – poručio je Mešković.

Na mezarju „Veljaci“ u Bratuncu sutra će biti obavljena trinaesta kolektivna dženaza za tri identifikovane žrtve rata.

(RTV Slon/Fena)