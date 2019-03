Priča o djeci rođenoj kao posljedica silovanja u ratnoj BiH: „U ime oca“ u srijedu na sceni NP Tuzla

Inspirisani teškim životnim pričama djece koja su rođena zbog rata, odnosno djece čije su majke silovane u ratu, mladi umjetnici iz BiH i Austrije osimisli su predstavu „U ime oca“, koja govori o ovoj djeci. Glavni cilj ove dokumentarno – plesne predstave je prikazati borbu, snagu, težinu i različite izazove tokom života djece rođene zbog rata.

„Mislim da pričati priču o djeci koja su rođena kao posljedica ratnog zločina odnosno silovanja, sa scene predstavlja jedan nesvakidašnji doživljaj.“ – kazao je Mirza Ćatibušić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla.

Na ovoj predstavi koprodukcijski su radili umjetnici iz Bosne i Hercegovine i Austrije i to pod rediteljskom palicom Darrela Toulona, koji iza sebe ima višegodišnje međunardno iskustvo.

„Našao sam klipove o Alenu Muhiću koji govori o tome kako je on dijete žene silovane u ratu. Ta priča mi je bila pokretač da počnem istraživati i da se zapitam gdje mogu pronaći odgovore. Odgovore sam pronašao čitajući brojne publikacije koji su me na kraju povezali s tom djecom.“ – kazao je Darrel Toulon, reditelj predstave „U ime oca/In the name of father“.

Tako je došao i do Ajne Jusić, djevojke koja je u pubertetskom dobu saznala da je dijete rođeno nakon rata. Baš zbog toga što su ova djeca vrlo često u sjeni i što za njih mnogi i ne znaju Ajna je odlučila svoju životnu priču podijeliti sa publikom.

„Postoji činjenica da ja kao osoba ne mogu nikada zaustaviti ratove, njih će biti ali je jako važno da djelujem za budućnost. Ako bi bilo djece rođene zbog rata želim da pokažem da oni ne moraju živjeti onako kao što smo živjeli moji prijatelji i ja, nego da budu ravnopravni, vidiljivi i normalno prihvaćeni u društvu.“ – kazala nam je Ajna Jusić.

Svoju izuzetno tešku životnu priču Ajna će sa tuzlanskom publikom podijeliti već u srijedu, 20. marta od 19.30h Svi oni koji ne budu u prilici u srijedu pogledati predstavu, to mogu učiniti u petak u istom terminu. Ulaz na premijeru, ali i prvu reprizu je besplatan.