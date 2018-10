Prijem i dodjela indeksa za 330 brucoša na Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla

Dok veliki broj mladih napušta BiH nakon srednjeg obrazovanja, ne želeći nastaviti dalje školovanje, drugi se pak odlučuju za nastavak intelektualnog razvoja u različitim naučnim smjerovima. Među takvima je i Elda Lolić koja je nakon završene Gimnazije u Živinicama odlučila svoje obrazovanje nastaviti na arhitekturi Tehničkog fakulteta Evropskog univerziteta Kallos Tuzla, a upravo želja za ličnim i profesionalnim razvojem nagnala je našu sagovornicu da se prilikom odabira fakulteta, odluči baš za ovaj univerzitet.

”Vidjela sam da studenti imaju velika prava. Mislim da je jako važno da se glas studenata čuje. Ja sam upisala Arhitekturu i bitno mi je da fakultet daje dovoljno mjesta da se razvijam kako profesionalno tako i karakterno i da stvari koje mene zanimaju uzmu u obzir. Sigurna sam da će tako biti na Kallosu,” rekla je Elda Lolić. Da je Kallos drugačiji od drugih pokazuje i činjenica da se sedam fakulteta nalazi u okviru Univerziteta i da se na studijima izučavaju pravne, ekonomske, političke, pedagoške, tehničke, ali i zdravstvene i medicinske nauke. Sve je to ponukalo više od 330 mladih da baš ovdje nastave svoje obrazovanje.

”Mi imamo univerzitete kojih nema na Univerzitetu u Tuzli. Naprimjer, imamo s mjerove kao što su forenzika, zdravstvene fakultete. Na ovim fakultetima upisan je maksimalan broj studenata,” objašnjava akad. prof.dr. Nedeljko Stanković, rektor Evropskog univerziteta Kallos Tuzla. Akademik profesor doktor Rudika Gmajnić prorektor Evropskog univerziteta Kallos Tuzla kaže da su mladi budućnost i da u njihovo znanje treba ulagati jer će se to dugoročno isplatiti. ”Mi ćemo danas brucoše ohrabriti i objasniti im da Kallos ima odlične profesore i odlične uslove koji će im biti uvijek na raspolaganju. Cilj je da studentima ne budemo teret i da oni u jednom zadovoljstvu napreduju i uče,” zaključuje Gmajnić.

Prvi korak ka uspješnoj saradnji profesora i studenata bilo je upoznavanje, prijatan razgovor, a zatim i dodjela indeksa te prve smjernice o onome što studente čeka u ovoj akademskoj godini. U ovoj prijatnoj atmosferi zadovoljstvo zbog upisa na fakultet mladi nisu mogli sakriti, a Merima Omerović koja je upisala Tehnički fakultet smjer Drumski saobraćaj također ima velika očekivanja od samog studiranja.

”Upisala sam Kallos jer sam završila Saobraćajnu školu i želim nastaviti tim putem. Na fakultetu očekujem sve najbolje. Zapravo želim da steknem kvalitetno obrazovanje i na kraju da fakultet uspješno završim,” rekla je Merima Omerović.

Osim kvalitetnog teorijskog obrazovanja, profesori su poručili studentima da im je zagarantovana i praktična nastava jer Kallos ima odličnu saradnju sa mnogim institucijama i firmama. Sve to će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju, a kadar koji izađe sa Kallosa svoj posao će znati obavljati na pravi i profesionalan način. Također, dobra vijest za one koji se još uvijek nisu odlučili koji fakultet upisati, je činjenica da rok za upis nije istekao i da će trajati do kraja oktobra. Iz Evropskog univerziteta Kallos Tuzla pozivaju sve zainteresovane, a prije svega osobe željne nauke i znanja da se pridruže ovom skladnom i harmoničnom kolektivu.