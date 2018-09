Prilika za studente iz BIH: Stručna praksa u SAD

INTERA Tehnološki Park u maju prošle godine u sklopu međunarodnog programa razmjene studenata vodio je pet studenata mostarskih fakulteta u Dayton, jedan od najvećih gradova države Ohio. U toku boravka pohađali su intenzivnu školu poduzetništva u Entrepreneurs Centru te imali priliku posjetiti najuspješnija preduzeća iz različitih gospodarskih sektora,dok su slobodno vrijeme provodili upoznavajući se s društvenim životom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Gradovi Cleveland, Cincinnati i Columbus, Nacionalni muzej U.S. Air Force, Rock and Roll Hall of Fame i Yellow Spring samo su neke od lokacija koje su se našle u rasporedu studenata između predavanja.

Pozitivni dojmovi, ostvareni kontakti i prijateljstva, stečena iskustva mladih ljudi razlozi su zbog kojih je INTERA Tehnološki Park ovaj program razmjene nastavio implementirati i kroz drugi ciklus. Nakon boravka američkih učenika u Mostaru u junu ove godine, došao je red na otvaranje prijava za novi ciklus razmjene studenata u Sjedinjenim Američkim Državama koji će se provesti u maju 2019. godine.

Kako studenti iz BiH mogu aplicirati na ovaj program?

Iskustvo života, kako ga opisuju studenti koji su sudjelovali u ovoj razmjeni, ovaj put imaju priliku doživjeti ne samo studenti mostarskih fakulteta, nego i studenti fakulteta univerziteta u Sarajevu i Banja Luci. Drugi ciklus razmjene studenata će, umjesto škole poduzetništva, obilježiti obavljanje stručnih praksi u preduzećima u Daytonu u skladu s preferencijama izabranih studenata kako bi stekli radno iskustvo koje će im olakšati izlazak na tržište rada nakon diplomiranja. Studenti će ponovo imati priliku upoznati sve aspekte života u Sjedinjenim Američkim Državama.

Svi zainteresovani studenti se mogu prijaviti do nedjelje, 30.9.2018. godine do 23:59h slanjem biografije i motivacijskog pisma na dayton@intera.ba.

Nakon zatvaranja prijava, provest će se selekcijski proces kako bi priliku za odlazak u SAD dobila po dva najbolja prijavljena studenta iz Banja Luke, Mostara i Sarajeva. Prilikom selekcijskog procesa, prednost će imati studenti ekonomskih fakulteta te oni s adekvatnom razinom znanja engleskog jezika, a svim izabranim studentima će biti pokriveni troškovi avionske karte i osiguran smještaj u američkim obiteljima.

„Čar putovanja u SAD za mene čini sinergija nas Mostaraca i divnih ljudi iz Daytona uklopljena u ambijent jednog novog načina i tempa života tijekom tri tjedna koliko sam boravio u SAD-u. Osjećam se vrlo sretnim što sam imao priliku sudjelovati u ovoj razmjeni i, kada bih mogao ponovno, ne bih se mislio ni sekundu.“, ukratko je opisao svoje iskustvo Dario Šaravanja, učesnik prvog ciklusa razmjene. Ovaj ciklus razmjene se provodi u suradnji s institucijama Grad Dayton i Dayton Sister City Committee uz finansijsku podršku poduzeća Telemach.

