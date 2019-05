Prof.dr. Midhat Jašić preporučuje šta jesti za sehur, a šta za iftar kako bismo što duže bili siti!

Vjernici muslimani su s radošću dočkali i ovaj mjesec Ramazan, mjesec posta, ibadeta, činjenja dobrih djela, ali i mjesec duhovne obnove. Ovo je mjesec kada domaćice posebnu pažnju posvećuju pripremi Ramazanske sofre. Da bismo im olakšali posao razgovarali smo s prof.dr. Midhatom Jašićem, čuvenim tuzlanskim nutricionistom, koji nam je otkrio nekoliko savjeta o ishrani, kako bismo što lakše ispostili ovaj mjesec.

Postoji jedan jedinstveni vozač o prehrani koji daje WHO (Svjetska zdravstvena organizacija), koji kažu da treba jesti raznliko i često, a u Ramazanu bi to često bilo između iftara i sehura, te jesti lokalno proizvedenu hranu, ali i sezonsku hranu. To je najbolji vodič. S islamskog stajališta kaže se jedite i pijte, ali ne pretjerujte. To podržava i preporučuje i WHO. Za Ramazan kako nam je profesor Jašić rekao, treba paziti da unosimo više sastojaka, koji korisno djeluju na zdravlje i koji pozitivno utiču na kondiciju cijelog organizma. Zato je potrebno poznavati namirnice, njihove sastojke, ali i kulinarske vještine u pripremi jela. Hranu možemo obzirom na Ramazan podijeliti u dvije grupe, proteinsko lipidna i ugljiko hidratna. Preporuka je proteinsko lipidna za sehur, a ugljikohidratna za iftar. Proteinsko lipidna su meso, mlijeko, jaja i dijelom neke vrste povrća, kao što su grahorice i orašasto voće. Tako se za sehur mogu konzumirati naša tradicionalna jela sa mesom kao što su Hadžijski ćevap, Bečka šnicla, mućkalice, sarma, punjene paprike s mesom. Sve ovo se preporučuje za sehur, jer ova jela imaju visok stepen sitosti. A naveče kada dođe vrijeme iftara treba pojesti namirnice koje sadrže ugljikohidrate, jer će nam one brzo vratiti kondiciju organizma u dobro stanje, povratiti razinu glukoze na normalno, početi snabdijevati krvotok, mozak, nervne stanice i osjećat ćemo se bolje. Preporuka je svakako da se ne prejedeno, pa da ne budemo između iftara i sehura puno siti, da bismo mogli uzeti i neku užinu, jer svako pretjerivanje nije u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i organizacija za prehranu, ali nije ni u skladu sa islamskim preporukama.

Za iftar se mogu jesti pite, naše tradicionalne kao što su krompiruša, zeljanica, dok se presnac preporučuje za sehur. Post započinje konzumiranjem vode, a i završava istim. U toku sehura preporučuje se konzumiranje jedne šake orašastih plodova, kao što su lješnici, bademi, orasi, jer će one duže vremena držati čovjeka sitim. Treba povesti računa i rasporedu jela, tako da nam ishrana bude raznovrsna. Profesor Jašić preporučuje da npr. jedan dan jedemo piletinu, sljedeći dan ribu, pa onda crveno meso, pa opet pileće meso, pa grah, a za iftar jedan dan jedna pita, pa onda tjestenina, pa musaka, a uz sve to može da idu i neke vrste kolača, koje nisu preslatke.

Za Ramazan se također preporučuje i lagana fizička aktivnost, koju možemo upotpuniti dobrovoljnim namazima, teravih namazon uz pet obaveznih namaza: sabah, podne, ikindja, akšam i jacija. Uz savjete profesora Jašića svim muslimanima želimo lak i ugodan p