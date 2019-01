Profesor Gimnazije Ismet Mujezinović bit će terećen za pokušaj dva ubistva

Direktorica Gimnazije “Ismet Mujezinović” i pedagogica ove škole podvrgnute su operativnom zahvatu, jer su poslije jučerašnjeg napada, u UKC Tuzla primljene s teškim tjelesnim povredama. One su, potvrđeno je iz Klinike za neurohirurgiju UKC-a Tuzla pod stalnom prismotrom tima ljekara.

„Pacijentice inicijala N.Ć. i A.M. hospitalizirane su u Univerzitetsko-kliničkom centru tuzla zbog povrede glave. Pacijentice se nalaze na Klinici za neurohirurgiju, podvrgnute su operativnom zahvatu, trenutno su stabilno i van životne opasnosti“, izjavila je Ersija Mujedinović, glasnogovorica UKC-a Tuzla.

Direktoricu i pedagogicu čekićem je napao radni kolega-profesor engleskog jezika F.I. i to tokom redovnih školskih, ali nenastavnih aktivnosti u ovoj tuzlanskoj gimnaziji. Uhapšeni profesor danas je predat u nadležnost Tužilaštva TK, a ono što je izvjesno jeste da će se teretiti za krivično djelo pokušaj dva ubistva.

„Tokom uviđaja je utvrđeno da je on došao do škole, otišao do ureda direktorice, napao je verbalno, zatim i fizički, zadao joj veći broj udaraca čekićem u glavu. Nakon toga je izašao u hodnik škole, tu je sreo pedagogicu, također je fizički napoa i njoj zadao veći broj udaraca čekićem u predjelu glave. Obje oštećene imaju teške tjelesne povrede, one su smještene u UKC-u Tuzla sa frakturama lobanje“, kazao je Admir Arnautović, glasnogovornik Tužilaštva TK.

Iz Tužilaštva je saopćeno da je motiv napada disciplinski postupak koji se vodi protiv ovog profesora i najavljena suspenzija u ovoj školi. Inače, protiv ovog profesora od ranije se u Tužilaštvu TK vodi krivični postupak zbog napada na službenike BH Telekoma u porstorijama direkcije u Tuzli i nanaošenje teških tjelesnih povreda. Tokom krivičnog postupka će najvjerovatnije biti urađeno i psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdila njegova uračunljivost tokom počinjenja krivičnog djela.

Šef Odjeljenja za socijalnu psihijatriju u Klinici za psihijatriju UKC-a Tuzla Mevludin Hasanović upozorava da je slučaj koji se desio u gimnaziji „Ismet Mujezinović“ znak za uzbunu i signal da se ovim pitanjem ozbiljno moraju pozabaviti svi uključeni u obrazovni sistem.

„Mi moramo znati u školama, moramo prepoznavati te rizične uposlenike naših razreda, naših učionica, da udu prepoznati na vrijeme i da im se ponudi pomoć koja će biti profesionalna, adekvatna i na vrijeme, da bi tim ljudima uspjeli da pomognemo da ne dođe do ovakvih posljedica“, ističe Hasanović.

Iako se to od njih očekivalo, Ministarstvo obrazovanja TK nije se samoinicijativno oglašavalo povodom nemilih događaja u tuzlanskoj gimnaziji „Ismet Mujezinović“, već je na novinarsko pitanje uslijedio šturi odgovor pomoćnika ministra.

„Mi kao resorno ministarstvo još uvijek nemamo sve relevantne informacije. Ono što znamo jeste da je Ministarstvo unutrašnjih poslova provelo odgovarajuće radnje, da je zaposlenik škole koji je uradio to, da se provodi kriminalistička obrada, znamo da su i direktorica i pedagogica škole hospitalizirane“, kazao je Fuad Mešanović, pomoćnik ministra obrazovanja i nauke TK.

Činjenica da je napad u školi izvršio usposlenik škole i to profesor koji radi sa djecom otvara mnogobrojna pitanja kojima bi se nadležni trebali pozabaviti u budućnosti, a na koja za sad niko ne nudi odgovor. Da li su žalbe roditelja i učenika koje su godinama upućivane na račun profesora Engleskog jezika trebale biti shvaćene ozbiljnije, da li uposlenici škola trebaju proći određenu kontrolu psiho-fizičkog stanja i u konačnici da li se napad mogao spriječiti?