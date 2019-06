Program Erasmus + predstavljen u Tuzli

Danas je studentima i akademskom osoblju u Tuzli predstavljen Erasmus + program. Riječ je o programu razmjene studenata na području Evrope.

Lejla Školjić studentica je Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koja je prošle godine bila dio Erasmus plus programa. Na razmjeni je bila u Češkoj Republici i imala je priliku semestar slušati na tamošnjem ekonomskom fakultetu, koji kako navodi, dosta se razlikuje od izučavanja na bh. visokoškolskim ustanovama. Najveći dio studija je zapravo praktični, priča nam ona.

”Iskustvo je fenomenalno. Organizacija je predobra, imali smo sve što nam je trebalo, to je iskustvo koje se mora opisati u više riječi. Predavanja sam imala tamo. Kad vidite sistem obrazovanja, puno je bolji, profesori su puno pristupačniji, predmeti su fokusiraniji na praksu, na primjere, na samostalan rad. Puno je bolji sistem nego kod nas, napredniji”, navodi Lejla.

Interes studenata iz naše zemlje za razmjenu u nekoj evropskoj zemlji u posljednje vrijeme se povećava, a u protekle četiri godine iz BiH je otišlo ili je prijavljeno za odlazak četiri i po hiljade mladih, što našu zemlju svrstava na drugo mjesto, poslije Srbije, kada je u pitanju ovaj program. Za razmjenu studenata nije najvažnije biti među najboljima, odnosno sa najboljim ocjenama na domaćem fakultetu.

”Imamo mnogo primjera gdje studenti nisu najbolji učenici ali su zadovoljili kriterije i kao takvi imaju mogućnost da idu, dakle jezičke vještine koje se traže, zavisi gdje student ide i druge uslove moraju da zadovolje. Oglas je transparentan, svi se prijavljuju i na osnovu toga biraju se oni studenti koji zadovolje kriterije, potpisuju sporazume i odlaze na instituciju koja je predmet razmjene”, kaže Suad Muhibić, direktor Nacionalnog Erasmus + ureda u BiH.

Erasmus + jedan je od najuspješnijih i najpopularnijih projekata Evropske unije. Podstiče mlade ljude za kretanje, druženje i razmjenu iskustava. U Delegaciji Evropske unije u BiH priznaju da je naša država, kao i cijeli Zapadni Balkan polako ulazili u ovaj proces, pa su na samom početku, tek dvije do tri osobe godišnje išle na razmjenu. No, to se vremenom promijenilo.

”Od ove godine Srbija više nije u ovom programu kao partnerska zemlja, nego je prešla u takozvane programske zemlje, tako da ona nije u istom Budžetu Zapadnog Balkana kao BiH, što znači da je BiH prema broju stanovnika sada vodeća zemlja u regiji koja može povući sredstva iz Erasmusa”, ističe Jadranka Mihić, projekt menadžer u Delegaciji Evropske unije u BiH.

Mogućnosti ovog programa su velike i iznad onoga što naša zemlja koristi. Ovo je bila prilika da se uputi poziv studentima da uzmu učešće u programu Erasmus + u narednom periodu. Za buduće Erasmus programe koji će se implementirati u periodu od 2021. do 2027. godine, Evropska unija je planirala udvostručiti budžet i on će iznositi 30 milijardi eura. To će omogućiti učešće 12 miliona ljudi u Evropi u ovom programu.