Projekat izgradnje mosta pored željezničke stanice u Živinicama vrijedan 186 hiljada KM

Grad Živinice je u posljednjih nekoliko mjeseci posto veliko gradilište u okviru čega se realizuje mnoštvo infrastrukturnih projekata.

Uz velik broj lokacija na području Grada koje su obuhvaćene radovima na izgradnji i modernizaciji našeg Grada, rade se i infrastrukturni projekti koji su od velikog značaja za naše građane među kojima je i planirana izgradnja novog mosta pored željezničke stanice u Živinicama.

Nakon dugo godina, realizacijom ovog projekta riješit će se problem mosta pored željezničke stanice koji je dugogodišnji problem naše lokalne zajednice.

S obzirom na to da je most potpuno devastiran u posljednim poplavama, gradonačelnik Samir Kamenjaković je insistirao da se što brže krene u realizaciju ovog projekta jer je navedeni most pored željezničke stanice jako bitan građanima na ovom dijelu Grada Živinice.

Geoistraživanjem je utvrđeno da je most u potpunosti devastiran i da se mora pristupiti izgradnji novog mosta.

Gradonačelnik Kamenjaković je u saradnji sa Službom za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove izradio projektnu dokumentaciju, nakon čega je pokrenuta Javna nabavka za izgradnju mosta.

Finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi 186.000,00 KM, a novčana sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Novi most će biti 2,5 m širine i u potpunosti će riješiti dugogodišnji problem stanovništva u ovom dijelu Grada.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je izrazio veliko zadovoljstvo početkom realizacije ovog projekta i zamolio građane na strpljenje s obzirom da postoje zakonske procedure koje se moraju ispoštovati pri realizaciji ovakvih projekata.

“Zbog stalnih upita u vezi sa sa mostom kod željezničke stanice dužan sam da pojasnim našim sugrađanima u kojoj je fazi realizacija ovog projekta. Dakle, imali smo neželjene situacije od poplava gdje je ovaj most u potpunosti devastiran. Željeli smo ga odmah sanirati, te smo angažovali stručna lica da urade geoistraživanja. Ono što je najvažnije je sigurnost ljudi koji prelaze preko mosta da nam se ne desi situacija da most padne i da neko strada. Mi smo željeli da nakon geodetskih istraživanja vidimo da li ćemo raditi samo sanaciju mosta ili ćemo morati most u potpunosti ponovo graditi. Geoistraživanja su pokazala da je most u potpunosti uništen i da moramo uraditi projekat za potpuno novi most. Nakon što je urađen projekat zvanično smo znali da nam treba 186.000,00 KM da bi uradili u potpunosti novi most. Nakon što smo dobili projekat, dobili vrijednost mosta i način na koji trebamo to uraditi, morali smo u budžetu Grada Živinice u kome nisu bila predviđena sredstva za ovaj most obezbjediti navedena finansijska sredstva u iznosu od 186.000,00 KM i na osnovu toga prije sedam dana smo pokrenuli Javnu nabavku za izgradnju novog mosta. Dakle, u potpunosti će biti urađen novi most, 2,5 metara širine, odnosno biće širi nego sad, s tim što moramo sačekati da prođu zakonom predviđene procedure Javne nabavke. Mi očekujemo da će za nekih 40 dana procedure Javne nabavke biti završene i da ćemo krenuti u izgradnju novog mosta. Ovo želim objasniti zbog javnosti i stalnih upita naših građana, da mi moramo ispoštovati zakonom predviđene procedure o javnim nabavkama koje se ne mogu skraćivati u ovim okolnostima, ali ono što je najvažnije obezbjedili smo u novac u Budžetu da se napravi u potpunosti novi most. Smatram da će to biti vrlo brzo završeno i da će novi most u roku od dva mjeseca biti završen i da će zasigurno obezbjediti siguran prelazak naših građana preko tog mosta. Imali smo upite građana da li most u ovom trenutku može privremeno da se sanira, ali smo dobili odgovor iz struke koji su analizirali i tvrde da se most ne smije sanirati i da se ne smije ući u opasnu zonu da se nekome nešto desi. Građane molim na strpljenje, uradili smo sve što je u našoj moći, dakle obezbjedili sredstva, uradili projekat i pokrenuli proceduru javnih nabavki za koju se nadam da neće biti žalbe i da zbog toga neće biti odgađanja realizacije ove investicije. Ono što je sigurno, Grad Živinice ide u izgradnju tog mosta i on će vrlo brzo biti realizovan”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.