Projektom #FEELGOODmajica Vol 2. dm osigurao edukacije i promociju za više od 70 bh. poduzetnica

U sklopu kampanje #FEELGOODmajica Vol.2 dm drogerie markt je i ove godine zajedno sa svojim kupcima podržao inspirativne priče bh. poduzetnica kroz projekt #poduzetneZAJEDNO, a koji je realizovan u sklopu domaće neprofitne organizacije ‘Fondacija 787’.

S ciljem da osnaži i slavi sve superžene u našoj svakodnevici kompanija dm drogerie markt i uredništvo portala BONJOUR.ba 2020. godine započeli su realizaciju projekta FEEL GOOD majice, a koji je imao za cilj podržati i unaprijediti rad bh. poduzetnica.

Nastavak uspješne FEEL GOOD priče – FEEL GOOD verzija 2.0. Strong Edition majica predstavljen je u 8. mjesecu prošle godine. Upravo su žene diljem BiH, koje iznova slave život i kreiraju ispunjenu svakodnevicu za sebe i svoje najmilije, bile inspiracija za novu FEEL GOOD priču koja je i ovaj put realizovana u saradnji kompanije dm drogerie markt i Bonjour.ba sa Fondacijom 787. Nakon tri mjeseca trajanja kampanje dm drogerie markt je uz svoje kupce za projekt #poduzetneZAJEDNO u sklopu domaće neprofitne organizacije ‘Fondacija 787’ osigurao donaciju u iznosu od 9.000 KM.

„Sve naše društveno odgovorne i korisne kampanje imaju dodatnu vrijednost kada se u njih uključe i naši kupci. Stoga se, u ime kompanije dm zahvaljujem svima njima koji su kupovinom #feelgood majice vol 2 podržali ovu ideju i osnaživanje bh. poduzetnica kroz različite aktivnosti #poduzetneZAJEDNO projekta. Ponosni smo na saradnju s Bonjour.ba i Fondacijom 787, s kojima dijelimo isti entuzijazam i napore kada je u pitanju razvoj poduzetničke scene u BiH, naročito one predvođene ženama.“ izjavila je Ajla Hadžić, menadžerica marketinga dm-a.

Projekt su prepoznale i mnoge poznate osobe iz javnog života BiH, a majicu koja nosi inspirativnu poruku su rado kupovale superžene koje su je poklanjale drugim superženama – svojim sestrama, mamama, prijateljicama, tetkama i komšinicama.

„Kada pogledate novogodišnji katalog sa sjajnim proizvodima 17 bh. poduzetnica okupljenih oko Fondacije 787 tada ne možete da ne osjetite ponos jer u svom ormaru imate FEEL GOOD majicu Vol.2. Uz to činjenica da će njih 75 proći kroz dvije veoma važne obuke gdje će moći saznati sve o tome kako pripremiti proizvod i ambalažu za prodaju, kao i o detaljima šta je potrebno da se njihov proizvod pronađe na policama širom BiH čini ovaj projekt itekako važnim za poduzetnice iz BiH koje su na početku svoje karijere kao i one koje žele unaprijediti svoje poslovanje. Sve to ne bi bilo moguće bez Bonjour.ba čitateljica i dm kupaca koji su kupili svoju Feel Good majicu u jednoj od dm prodavnica. I upravo to je onaj čudesni dio koji se dogodi kada žene podržavaju jedna drugu, baš kako to radimo na Bonjour.ba iz dana u dan.“ – kazala je Dijana Ćavar, glavna urednica Bonjour.ba.

Kroz prvo izdanje majice, osigurane su edukacije i promocija za više od 50 bh. poduzetnica, što je ujedno bio i pokazatelj da jedna obična, a istovremeno i jedna sasvim posebna majica može slaviti sve sjajne žene koje je nose, ali i da njenom kupovinom možemo podržati razvoj i napredak bh. poduzetnica.

„Neopisivo nam je drago što već drugu godinu zaredom imamo priliku osigurati dodatni vid konkretne podrške poduzetnicama i njihovim malim biznisima iz cijele BiH kroz naš jedinstveni projekat #poduzetneZAJEDNO. Sarađujući blisko sa bh. poduzetnicama i osluškujući potrebe u poslovanju njihovih malih biznisa tokom iscrpnog perioda globalne pandemije, i ove godine smo za njih u mogućnosti kreirati niz aktivnosti koje će i olakšati i unaprijediti njihovo poslovanje. Primarno je riječ o nastavku prilagođene stručne podrške u vidu serije edukativnih webinara na temu pripreme proizvoda i dokumentacije za uspješan izlazak na tržište, kao i pripremu proizvoda za inostrano tržište i prodaju putem interneta, a osigurali smo i priliku za dodatnom promocijom i povećanjem prodaje vrijednih malih biznisa iz raznih dijelova naše zemlje. Izuzetno smo ponosni na zajedničke napore s timom Bonjour.ba i dm drogerie markt BiH koje ulažemo u stvaranje boljeg i uspješnijeg poduzetničkog ekosistema u BiH, ali i u jačanje konkurentnosti malih biznisa iza kojih stoje žene.“ – nadodala je Adna Rokša, projektna menadžerica Fondacije 787.

Ukoliko još uvijek nemate svoju #FEELGOODmajicu istu možete pronaći na policama odabranih dm prodavnica po promotivnoj cijeni od 11,95 KM.

