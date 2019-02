Proljeće prkosi zimi: Sunce se vratilo u grad!

Sunce, ugodan povjetarac i temperature koje su varirale oko 14 stepeni danas su utjecale na to da mnogi svoj put na posao ili od posla kući provedu u šetnji. To i ne iznenađuje budući da su meteorolozi najavili kako će ova sedmica biti u znaku pravog ranog proljeća. Da je tako pokazao je ponedjeljak, a potvrdit će naredni dani s još višim temperaturama.

Sunce se vratilo u grad! – tako bismo u najkraćem mogli opisati ovosedmičnu prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda naše zemlje. Dvocifrene temperature u minusu od danas smo počeli mijenjati za one jednocifrene, koje će, kažu meteorolozi, od jutra do mraka biti u plusu.

Temperature, barem one u debelom minusu možemo zaboraviti ove sedmice. Razlog? Prognoze FHMZBiH-a koje govore da ćemo do kraja sedmice ići i do 16 stepeni u plusu. Da će uistinu biti tako pokazuju i temperature koje su danas u Tuzli izmjerene, a koje pokazuju kako je u 11 sati bilo 9 stepeni.

“U periodu od 18. do 25. februara prema dostupnim materijalima prognozira se stabilno vrijeme sa sunčanim intervalima. Više oblačnosti se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature će biti više u odnosu na prosječne temperature, a u većem dijelu zemlje ne očekuju se jutarnji mrazevi.” – kaže Dženan Zulum, dežurni meteorolog FHMZBiH.

Iako će temperature biti u priličnom plusu, prognostičari upozoravaju kako ni +16 nije znak za nešto lakše odijevanje budući da će do kraja mjeseca uz sunce biti i povremenih udara vjetra koji će nas podjećati kako smo kalendarski još uvijek u zimi. Bez obzira na to, važno je znati kako će sunce, kao danas, biti tu i sutra, ali i usrijedu i četvrtak kada će temperature zadržati pozitivni kontinuitet.