Proljeće samo što nije stiglo: Kakvo nas vrijeme očekuje do prvog dana proljeća?

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 23°C.

U ponedjeljak, 18.03.2019., u Bosni i Hercegovini naoblačenje sa zapada. Sredinom dana kiša prvo na području Krajine i padavine će se sporo pomjerati sa zapada prema istoku zemlje. Na planinama će padati snijeg. Tokom noći na utorak, usljed opadanja temperature zraka, u zapadnim i centralnim područjima Bosne susnježica ili snijeg mogu padati i do 700 metara nadmorske visine. Vjetar slab do umjerene jačine. U većem dijelu zemlje jugo, na cijelom sjeveru vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 11 i 17°C.

U utorak, 19.03.2019., u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. U zapadnim i centralnim područjima Bosne prije podne susnježica ili snijeg mogu padati i do 700 metara nadmorske visine. Na planinama snijeg. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 3 i 8°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C.

U srijedu, 20.03.2019., u Bosni veći dio dana oblačno. U jutarnjim satima kiša i nizinama. U zapadnim i centralnim područjima Bosne prije podne susnježica ili snijeg mogu padati i do 700 metara nadmorske visine. Smanjenje oblačnosti tokom noći na četvrtak. U Hercegovini razvedravanje sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 4°C, na jugu zemlje od 4 do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 13 do 17°C.

U četvrtak, 21.03.2019., u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne umjerena naoblaka, a u ostalim područjima pretežno vedro. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 8 i 14, na jugu zemlje od 15 do 19°C.