Promet vozila povremeno pojačan

U većem dijelu BiH promet vozila ovoga jutra je povremeno pojačan. Vozi se po mokrom kolovozu, dok u sjeverozapadnim krajevima upozoravamo na povremeno jače udare vjetra. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove centralne Bosne, kao i u istočnim krajevima na dionicama u višim predjelima, ovoga jutra upozoravamo na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, skrećemo pažnju na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u tunelu Kalovita Brda, na dionici magistralnog puta M-5 Sarajevo-Pale. Vozila su preusmjerena na obilaznicu u neposrednoj blizini.

Zbog održavanja sportske manifestacije (penjački festival „Drill and Chill Festival) do 17. 09. u vremenu od 11:00 do 11:45 sati dolazi do obustave saobraćaja na magistralnom putu M-16 Karanovac-Crna Rijeka (u kanjonu Tijesno). Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na putni pravac Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve: M-14.1 Odžak-Donji Svilaj, M-18 Stupari–Kladanj i M-4 Simin Han-Kalesija, kao i regionalne puteve: R-469 Živinice-Međaš, R-461 Srebrenik-Donja Orahovica i R-414 Banja Luka-Turbe.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.