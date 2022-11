Promjene u TK: CIK BiH će birati petog delegata iz reda bošnjačkog naroda

Tuzlanski kanton prvi je u Federaciji koji je Centralnoj izbornoj komisiji dostavio liste kandidata za federalni Dom naroda. Međutim, iako prvi, imena svih delegata koji će predstavljati Tuzlanski kanton, još uvijek nisu poznata.

Za sada je jedino sigurno da će iz reda ostalih u Domu naroda biti Sandra Imširović. Kada su u pitanju delegati iz reda bošnjačkog naroda, poznata su četiri imena, dok će putem izvlačenja iz šešira, petog delegata izabrati Centralna izborna komisija BiH, što je i najveće iznenađenje za većinu zastupnika u Skupštini TK.

„Delegati za Dom naroda su iz SDP-a Dževad Hadžić, Senad Alić, Muamer Zukić i Izen Hajdarević. To su četiri kandidatske liste koje su dobile dovoljan broj glasova. Za petog delegata imamo dvije liste, jednu koju predvodi Damir Šišić i Asmir Hasić. Te dvije liste će ići na dodatno žrijebanje u CIK i koga izvuku iz famoznog šešira, taj će biti delegat“, kazao je Žarko Vujović, predsjedavajući Skupštine TK .



Zbirom glasova u klubu Bošnjaka, jedan od zastupnika iz stranaka pozicije podržao je listu na kojoj je bio Asmir Hasić. Današnji ishod tajnog glasanja, dio opozicije smatra, kako kažu, svojom pobjedom, jer bi ovo moglo značiti manje delegata iz Stranke demokratske akcije.

„Ono što je bilo kad su bila dva preletača je promijenilo snage u TK. Tada je bilo evidentno da će SDA imati tri delegata u Domu naroda, a stranke okupljene oko SDP-a dva. Danas nakon glasanja imamo rezultat dva – dva. Idu u šešir jedna lista Stranke za BiH i jedna SDA. Prema tome ostvarili smo pobjedu u cilju formiranja vlasti u Federaciji“, istakao je Dževad Hadžić, zastupnik u Skupštini TK iz SDP-a BiH.



Nakon današnjeg ishoda glasanja za delegate iz bošnjačkog naroda, iz Stranke za BiH najavljuju nešto drugačiji pristup u formiranju koalicija.

„Ako imamo koalicione partnere s kojima pregovaramo na višim nivoima, smatramo da bi to trebalo spuštati na niže nivoe, međutim to u TK nije slučaj. Ja ću tražiti od vrha stranke da zauzme drugačiji stav kada je u pitanju sklapanje i vođenje federalne Vlade.- Znači li to da ćete raditi sa SDA? Vidjet ćemo, ne znam, ali treba drugačiji stav zauzet“, rekao je Asmir Hasić, kandidat za delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH .



Iako su trebali imati tri sigurna delegata iz svoje stranke, iz SDA tvrde da nisu nezadovoljni.

„Kada je u pitanju to ko je oko koga okupljen, mi još uvijek ne znamo ko je oko koga okupljen. Ko god bio u baražu bit će iz ove Vlade i aktuelne većine. Ja ne mislim da smo mi danas nešto posebno izgubili kao stranka“, mišljenja je Muamer Zukić, zastupnik u Skupštini TK (SDA).



Srbe će u Domu naroda Parlamenta Federacije predstavljati Žarko Vujović. Društvo u parlamentarnoj klupi pravit će mu Slađan Ilić, dok će treći delegat ili delegatkinja iz reda srpskog naroda biti izabran također žrijebanjem u CIK-u BiH. Za sada se spominje jedno ime.

„Ja sam rekao da bi to mogla biti Radojka Stojak, ona ima najviši broj glasova, međutim da li će ona biti ne zna se. Prema novim tumačenjima to bi trebao biti delegat iz Bosansko-podrinjskog kantona. Ta pravila nisu jasna“, naveo je Žarko Vujović, predsjedavajući Skupštine TK.



Tuzlanski kanton će u Domu naroda imati i jednog delegata iz reda hrvatskog naroda. U igri su dva imena. Delegata ili delegatkinju će, baš kao i u prethodnim slučajevima, odabrati Centralna izborna komisija.

„Što se tiče kandidata iz reda hrvatskog naroda, kolegica Silva i ja smo dobili isti broj glasova pa će CIK vršiti baraž“, zaključio je Boris Krešić, kandidat za delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH.



A kada će Centralna izborna komisija provesti baraž za sada nije poznato. Ono što se zna je da je rok za dostavu kandidatskih listi do 1. decembra, nakon čega bi situacija oko konstituisanja Doma naroda federalnog Parlamenta mogla biti jasnija.