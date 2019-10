Promjenljivo oblačno i prohladno vrijeme

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u jugozapadnim i ponegdje u sjevernim područjima. Krajem dana i tokom večeri, povećanjem oblačnosti, u Krajini se očekuje i kiša. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18, na jugu zemlje od 19 do 23 stupnja, prognoziraju iz FHMZ-a.