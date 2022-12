Promovisana Monografija „25. godina Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona“

Povodom 27. godišnjice postojanja i uspješnog rada Lovačkog saveza Tuzlanskog kantona, u predivnom ambijentu restorana „Panonski lovac“ na Panonskim jezerima u Tuzli upriličena je promocija Monografije „25. godina Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona“.

Monografija je sastavljena od autentičnih dokumenata i fotografija u kojoj se na jednom mjestu može pronaći gotovo sve ono što je obilježilo rad i djelovanje Lovačkog saveza Tuzlanskog kantona od Osnivačke skupštine SLD tadašnjeg Tuzlansko podrinjskog kantona koja je održana u Tuzli 3. septembra tada još ratne 1995. godine, u prostorijama lovačkog doma u Tuzli pa sve do današnjih dana.

Prvi predsjednik SLD Tuzlanskog kantona je bio prof. dr. Sadik Latifagić, za potpredsjednika je tada imenovan Mujo Softić a za prvog sekretara Bećir Šljivić,

„Jako sam uzbuđen i sretan što prisustvujem večeras ovom skupu jer nemam često priliku zbog svojih godina susretati ljude s kojima sam zajedno gradio Lovački savez Tuzlanskog kantona. U septembru mjesecu te ratne 1995. godine osnovan je Savez koji je evo doživio i četvrt vijeka svog postojanja a to nije malo godina. Biti lovac je nekada davno bila privilegija bogatih, a dans je to sport i rekreacija koja je dostupna svima što me posebno raduje. Monografija koja je ugledala svjetlo dana za mene lično je pun pogodak jer će biti od koristi svakom od šest hiljada članova koliko ih danas imamo, a ista u svojoj suštini pokazuje i prikazuje lovca kao društveno odgovornu osobu koja prirodi i divljači sve više daje a sve manje uzima to je takozvano moderno lovstvo koje smo uspjeli izgraditi na ovim prostorima“, kazao je ovom prilikom prof. Sadik Latifagić, jedan od osnivača i prvi predsjednik SLD tadašnjeg Tuzlansko podrinjskog kantona, a danas Tuzlanskog kantona.

Ono što je također zanimljivost ove Monografije su fotografije i dokumenti koji datiraju sa početka prošlog stoljeća a koji ukazuju na kontinuitet organizovanog lovstva na ovim prostorima.Tako smo naišli na podatak, da je ilustracije radi, Lovačko društvo „Jelen“ iz Gradačca jedno od najstarije formiranih lovačkih društva u Bosni i Hercegovini, osnovano daleke 1922. godine, LD Tuzla 1923. godine tada pod nazivom LD „Konjuh“ a LD„Sokolina“ Kladanj 1925.

Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona danas broji 13. Članica a radi se o društvima koje imaju iznimno uređenu i kvalitetnu kadrovsku i tehničku infrastrukturu.

Aktuelni predsjednik Saveza je Mensur Alić koji je ujedno i odgovorni urednik Monografije.

„Večeras sam jako sretan i ponosan što je Monografija „25. godina Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona“, kao jedna ozbiljna zbirka dokumenata i fotografija o radu Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona u proteklih 25. godina postojanja ugledala svjetlo dana. Naime, dokumentacionu građu za ovu monografiju prikupljali smo više od dvije godine na različitim adresama kako bi sve ono što je Savez radio u proteklih 25. godina bilo ukoričeno i na jedan jednostavan način prezentirano javnosti, ali i kako bi postojala kao pisani trag jednog vremena. Posebno sam sretan što ova monografija pored hronologije svih događaja u proteklih 25. godina postojanja i rada Saveza sadrži i detaljno predstavljane svih 13 članica, odnosno Lovačkih društava Tuzlanskog kantona. U svakom poslu koji sam radio nastojao sam ostaviti pozitivan trag pa mi je posebno drago i to što je Monografija „25. godina Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona“ izašla upravo za vrijeme mog mandata predsjednika UO Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona“, kazao je ovom prilikom Mensur Alić, odgovorni urednik Monografije i aktuelni predsjednik Saveza.

Na promociji Monografije pored prvog predsjednika SLD TK Sadika Latifagića te aktuelnog Mensura Alića govorili su još i član Upravnog odbora Saveza Senad Selimbašić te predsjednik Savjeta za lovstvo Seid Čorbić.

Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona, ma koliko da ga zlonamjerni pojedinci osporavaju i da plasiraju priče koje imaju za cilj da destruktivno utiču na lovstvo na području Tuzlanskog kantona,opravdao je svrhu njegovog osnivanja i postojanja kroz sve ove godine i kao takav će i u budućnosti biti nezaobilazan organizacioni nivo lovstva na području Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine.

Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona je punoljetna progresivna organizaciona jedinica lovstva na teritoriji Bosne i Hercegovine i svakim danom jača i postaje stabilnija organizacija koja odgovara svakom zadatku koji je pred nama, istakli su još na samom kraju promotori Monografije „25. godina Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona“.