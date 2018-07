Promovisano 35 dobitnika skoro 220.000 KM vrijedne podrške BH Telecoma za razvoj TK

Još u februaru imenovani dobitnici bespovratne finansijske podrške koju je BH Telecom izdvojio za oblasti obrazovanja, kulture, umjetnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, danas su svečano promovisani u Tuzli. Njih 35 iz Tuzlanskog kantona od ukupno 137 podržanih neprofitnih pravnih subjekata iz cijele Bosne i Hercegovine, preuzeli su potvrde o finansijskoj podršci. Društveno-odgovorna poslovna praksa BH Telecoma tako je nastavljena i u ovoj godini što se najbolje vidi posredstvom rezultata Javnog oglasa za dodjelu donacija iz septembra prošle godine, te decembarskog prijedloga Komisije za odobravanje podrške.

“Na osnovu dobre prakse, društveno odgovornog rada i društvene odgovornosti koja je inkorporirana u dugoročnu strategiju BH Telecoma, i ove kao i prethodnih godina, na osnovu javno objavljenog konkursa na teritoriji cijele države, dodjeljujemo sredstva iz dijela dobiti iz 2017. godine na ime donacija neprofitnim organizacijama, pravnim subjektima iz oblasti sporta, zdravstva, kulture i humanitarnog rada.” – kazao je dr. Dujko Hasić, izvršni direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma.

Da bi se dobra praksa nastavila i u ovoj, sredstva su izdvojena zahvaljujući pozitivnom poslovanju državnog telekoma iz prošle godine. Tako je čak milion konvertibilnih maraka uspješno raspoređen na 137 društveno bitnih i svrsishodnih projekata.

“TK je najmnogoljudniji kanton u državi i ne samo to. To je drugi kanton po ostvarenoj dobiti u 2017 .godini i to je bio ključni kriterij – dobri postignuti rezltati Direkcije Tuzla kako bismo podijelili donacije ovima koji su nagrađeni. To je naša odgovornost, da korisnicima usluga vraćamo ono što su uložili preko društvene odgovornosti ali na bazi jasno definisanih kriterija društveno-odgovornih kriterija koji se realizuju na osnovu javnog konkursa u BiH.” – dodao je Hasić.

Među 35 podržanih projekata iz Tuzlanskog kantona, u oblasti zaštite ljudi i dobara najveću podršku dobila je Profesionalna vatrogasna jedinica Grada Tuzla. 15.000 maraka koje je po projektu pripalo ovih hrabrim članovima našeg društva, u profesionalnoj jedinici već znaju kako iskoristiti.

“Koristim priliku da se zahvalim u ime svih vatrogasaca – i profesionalnih, i dobrovoljnih vatrogasaca Tuzle na ovoj velikoj donaciji bez obzira na iznose. Ove finansije su nam dobro došle u opremanju naših jedinica koje stvarno osudjevaju u opremi. Bilo kakvu opremu da uzmemo, to će nam dobro doći. Nadamo se i u buduće da ćemo opravdati ova sredstva i da ćemo dobiti novu donaciju.” – istakao je Asmir Buljubašić, starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Tuzla.

Zajedno sa vatrogascima, podržani su i brojni učenici i profesori tuzlanskih osnovnih i srednjih škola. Među njima, novac za opremanje informatičkog kabineta dobila je i Osnovna škola „Pazar“. Zato će već u septembru učenike dočekati i noviteti u školskim učionicama.

“Iznos naše donacije je 3.720,00 KM i ta sredstva ćemo utrošiti za kupovinu računarske opreme. Novac ćemo izdvojiti za opremanje kabineta informatike, te ćemo tako unaprijediti rad naših nastavnika, dok će učenici imati bolju tehnologiju za usvajanje novih znanja.” – rekao je Almir Dorić, direktor OŠ „Pazar“ Tuzla.

Sredstva od skoro 220.000 KM tek su mali dio svih dosadašnjih izdvajanja BH Telecoma za projekte koji se pojavljuju na inicijativu stanovnika Bosne i Hercegovine. Velika sredstva su do sada izdvojena, a kako je najavljeno, nema razloga da se istim ili još jačim tempom ne nastavi i u budućnosti.

“U posljednjih 12 godina BH Telecom je izdvojio 16,5 mil. KM iz osnova raspodijeljene dobiti dijela pozitivne razlike prihoda i rashoda prvenstveno usmjeravajući ta sredstva u razvojne projekte i bolasti zdravstva, nauke, kulture, umjetnosti, humanitarnog i socijalnog rada i zato sve to BH Telecom svrstava na prvo mjesto donatora u Bosni i Hercegovini.” – naglasio je direktor BH Telecoma Dujko Hasić.

Posmatrajući trendove pozitivnog poslovanja ove bosanskohercegovačke kompanije slogani poput „Idemo prvi dajemo više“ dobijaju na značaju zato što je BH Telecom primjer za svaki pozitivni način ulaganja i izdvijanja za potrebe zajednice. Zbog svega toga društvo može očekivati i brojne druge novitete kada je u pitanju podrška ove telekom kompanije jer, kako kažu: „Dobre priče nastavljamo“.