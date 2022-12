Promovisano više od 700 diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli

Nakon šest godina studija, konačno je kaže Sanjin, dočekao da diplomu uzme u svoje ruke. Ističe da je bilo teško, ali i da je siguran da je ova diploma vrijedna svake neprospavane noći i ponekad mukotrpnog polaganja ispita.

„Osjećaj je predivan, mi koji studiramo Medicinu, dugo smo je studirali.. Osjećaj je danas zaista poseban, velika sreća i nas i naših porodica. Volio bih da radim u svom gradu, u kojem sam rođen, odrastao i završio fakultet“. rekao je Sanjin Bijedić, diplomant Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Svoju diplomu preuzela je i Edina iz Brčkog. I ona se nada da će ubrzo pronaći i posao, te da neće morati napustiti Bosnu i Hercegovinu.

„Ja se nadam da ću pronaći posao u svojoj zemlji, da neću morati ići dalje. Završila sam i njemački jezik, poznajem ga ali nikada ne bih otišla ako ovdje dobijem posao“. dodala je Edina Karamujić Konjić, diplomantica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Među diplomantima bio je i Edin iz Srebrenika, kojem je kako kaže, malo i žao što su završili studentski dani.

„Pomiješani su osjećaji, bilo je lijepo studirati, sad kad je sve završilo, možda bi bilo lijepo da još koju godinu traje“. naglasio je Edin Dugalić, diplomant Medicinskog fakulteta – Odsjek zdravstvenih studija Univerziteta u Tuzli.

Sretni su bili i roditelji i drugi članovi porodica svih diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli. Na promociju diplome svom unuku koji je završio Pravni fakultet došla je i 80-godišnja Rešida Nuhić. Iako teško hoda, to joj kaže nije predstavljalo problem, jer joj je najveća želja bila da vidi kako njen unuk preuzima diplomu.

„Ponosna sam puno, više od čitavog svijeta, kad bi mi ko dao čitav svijet to meni nije ništa spram danas ovog dana“. rekla je Rešida Nuhić.

Svoje diplome danas je preuzelo nešto više od 700 diplomanata i magistara svih fakulteta Univerziteta u Tuzli. Iz godine u godinu, sve je manji broj studenata na tuzlanskom Univerzitetu, stoga je, kaže rektorica Univerziteta, ovo alarm za bh. vlasti.

„Nažalost to je problem sa kojim se suočavamo posljednjih godina generalno u BiH, sa odlaskom mladih ljudi koji idu u potragu za boljim životom. To je pitanje kojim se svim trebamo pozabaviti, sa donosiocima odluka, sa predstavnicima privrede, jer to sam Univerzitet ne može riješiti ali se treba u to uključiti“. zaključila je prof.dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Međutim, upitno je hoće li se svi koji trebaju uključiti u rješavanje ovog problema, s obzirom da je samo u prošloj godini BiH napustilo više od 170 hiljada stanovnika, a u posljednjih devet godina, to je učinilo gotovo pola miliona ljudi. Ovi mladi koji su danas preuzeli svoje diplome, nadaju se da neće postati dio ovakve statistike…