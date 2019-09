Prosinečki: Mislim da moj autoritet u svlačionici nije poljuljan

Selektor seniorske nogometne reprezentacije BiH Robert Prosinečki vjeruje da njegov autoritet u svlačionici “Zmajeva” nije poljuljan nakon perioda loših igara selekcije BiH i ostavke koju je podnio nakon poraza od Armenije, ali koju je potom povukao.

Prosinečki je odbacio navode da je ostavku podnio zbog ponude kluba iz turske lige, a naglasio je da na klupi BiH od prvog dana osjeća pritisak zbog ciljeva koji su postavljeni pred ovaj tim.

– Nije istina da sam dobio ponudu od Kasimpaše. Pritisak na klupi selekcije BiH osjećam od prvog dana i to je normalno jer su pred nas postavljeni visoki ciljevi. Prvi cilj je od početka bio plasman na evropsko prvenstvo i ja još uvijek vjerujem da ova ekipa ima kvalitet da to ostvari. Moramo dobiti sve utakmice, neće biti lako, ali vjerujem da to možemo – izjavio je Prosinečki.

Vjeruje da su loši rezultati došli zbog njegovih grešaka i problema s motivacijom u nekim utakmicama. Ističe da je selekciju BiH teško pobijediti kada svi igrači daju svoj maksimum na terenu, kao što je bio slučaj u Ligi nacija.

– Smatram da svi igrači moraju biti maksimalno motivisani kada igraju za BiH. To su profesionalci tako da priča o problemima s atmosferom u ekipi ne pije vode. Kroz veliki broj mečeva smo pokazali kvalitet i ja ne znam u čemu je bio problem, da li je u pitanju manjak motivacije ili nešto drugo. Trkački i voljni momenat nisu bili na odgovarajućem nivou – podvukao je selektor.

Na današnjoj konferenciji za medije selektor je objavio spisak igrača za mečeve protiv Finske i Grčke, koji su na rasporedu narednog mjeseca. Prvi put tokom svog mandata na klupi BiH pozvao je Izeta Hajrovića, a pozive su dobili Mato Jajalo i Armin Hodžić.

– Muhamed Bešić nema minutažu u svom timu, dok je s druge strane Jajalo u Udineseu standardan i igra dobro. Duljević je također upitan, a Kvržić ima prednost u odnosu na Todorovića jer je u dobroj formi i igra u kontinuitetu. BiH nema mnogo igrača pa ne može raditi velike promjene u sastavu ekipe – zaključio je selektor.

BiH dočekuje Finsku 12. oktobra na Bilinom polju, a tri dana kasnije u Atini gostuje selekciji Grčke.

