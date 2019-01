Prošla godina rekordna prema prihodu i broju posjetitelja u bh. kinima

Godina 2018. bila je rekordna u poslijeratnom periodu za bh. kina prema prihodu ostvarenom na box officeu i broju gledatelja, sudeći po statistici koju za Bosnu i Hercegovinu vodi Sarajevo Film Festival (SFF).

Trend rasta nastavlja se drugu godinu zaredom – broj posjetitelja kina u BiH u 2018. u odnosu na 2017. porastao je za 7,85 posto, dok je prihod na box officeu porastao za 7,07 posto. U 2018. godini, zaključno sa 2. januarom 2019. godine, u kinima je bilo ukupno 1.167.786 gledatelja, a na box officeu je ostvaren prihod od 6.067.174,04 KM.

Film koji je obilježio 2018. godinu i rušio rekorde je srpski film ”Južni vetar” Miloša Avramovića, i kada je riječ o zaradi i broju posjetitelja – u bh. kinima ga je gledalo ukupno 101.436 gledatelja, a ostvario je prihod od 446.232 KM. Ovaj film značajno je uticao i na porast postotka gledanosti evropskog filma u kinima, tako da tamo gdje inače u potpunosti dominiraju filmovi američke produkcije 2018. godine evropski film u bh. kinima je ipak gledalo 21,71 posto posjetitelja. “Južni vetar” ukazao je na sav potencijal koji kvalitetni filmovi namijenjeni široj publici na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku imaju na tržištu BiH.

U Top 5 filmova prema ostvarenom prihodu na box officeu su spomenuti “Južni vetar” na prvom mjestu, slijede ga “Pedeset nijansi slobodniji” sa zaradom od 192.131 KM i 39.435 gledatelja, “Osvetnici: Rat beskonačnosti” – 186.021,34 KM koji je imao 29.307 gledatelja, “Venom” – 156.262 KM sa 26.210 gledatelja i “Deadpool 2” sa 147.911 KM i 26.768 gledatelja.

Kada je riječ o evropskom filmu, Top 5 po zaradi su ponovo ”Južni vetar” (Srbija) 446.232 KM (101.436 gledatelja), ”Johnny English: Ponovno na zadatku” (V. Britanija) sa 122.810,94 KM i 25.414 gledatelja, ”Bijeli očnjak” (Francuska) sa 50.281,50 KM i 13.313 gledatelja, ”Vampirko” (Njemačka) – 40.534,50 KM i 8379 gledatelja i ”Voleći Pabla” (Španija) sa 32.486,50 KM i 7.275 gledatelja.

Top 5 distributera koji su u kina privukli više od po 100.000 posjetitelja su Blitz F.V.D (Sarajevo) sa 50,69 posto tržišnog udjela, Una Film (Zenica) sa 17,83 posto, Oskar Film (Banja Luka) sa 11,08 posto, Con Film (Sarajevo) sa 10,08 posto i Supermarket/2i Film (Sarajevo) – 9,09 posto.

Kada je riječ o domaćem filmu, promet na box officeu i broj gledatelja su u porastu, ali broj gledatelja bh. filma i dalje je daleko ispod regionalnog i evropskog prosjeka. Odnosno, bh. filmovi nisu konkuretni na domaćem kino tržištu, već i dalje većinu svojih gledatelja privlače na filmskim festivalima. U 2018. godini u kinima je prikazivano šest bosanskohercegovačkih filmova, od kojih i dva dugometražna dokumentarna – film ”Dobar dan za posao” u režiji Martina Turka i produkciji Obala Art Centra, ”Scream for me Sarajevo” Tarika Hodžića u produkciji Prime Timea, film Aide Begić Never Leave Me / ”Ne ostavljaj me” u produkciji Film House Sarajevo, ”Žaba” Elmira Jukića, u produkciji Refresh Productiona, ”Ništa, samo vjetar” Timura Makarevića u produkciji SCCA/pro.ba i dokumentarni film ”Tifa” u režiji Bakira Hadžiomerovića i produkciji FIST Produkcije.

Bh. kino tržište je u razvoju. Aktivno je 35 stalnih modernih kino sala u deset gradova (Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Bihać, Tuzla, Zenica, Višegrad, Srebrenik, Prijedor, Maglaj).

U prosjeku to znači oko 100.000 ljudi na jednu kino salu, što je daleko od prosjeka od 15.000 ljudi na jednu kino salu koju imaju razvijena tržišta, međutim iako je popularnost streamming servisa sve veća, nastavlja se i trend porasta odlazaka u kino – u 2017. godini svaki stanovnik BiH je 0,30 puta godišnje bio u kinu, u 2018. godini 0,33 puta godišnje. Stanovnik Evropske unije u prosjeku godišnje u kino ode 1,93 puta, saopćeno je iz Press službe SFF-a.